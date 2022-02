Acusan a Fiscalía de Zacatecas de fabricar culpables en caso de estudiantes asesinados

"Hagan justicia, pero no a costa de la injusticia, no acusando a gente inocente" señalaron familiares de las mujeres detenidas por la retención ilegal y asesinato de cuatro estudiantes y una joven maestra, y señalan que hay pruebas que indican que una de las detenidas ni siquiera estaba en la capital del estado el fin de semana en que ocurrieron los hechos.

Las dos mujeres detenidas son hermanas, y señalaron que una de ellas tiene 18 años y cuando la detuvieron en un departamento, en el tercer piso de un edificio en La Escondida -comunidad perteneciente a la capital del Estado- por la Policía Ministerial, ella se encontraba dormida.

Sociedad Localizan sin vida a Valeria Landeros, universitaria desaparecida en Zacatecas

La joven, originaria de Villa de Cos es estudiante de ingeniería en minas en el municipio de Mazapil, pero estaba en la capital por sus estudios en línea. Ella tenía una semana que había llegado de visita a casa de su hermana, precisamente porque se le facilitaba la conexión a internet.

La otra hermana, de 34 años, fue detenida el jueves por la tarde después de que recibió una llamada de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, para ir a recoger el vehículo de su propiedad.

Esta mujer no estuvo el sábado por la tarde ni el domingo en la ciudad de Zacatecas, ella se encontraba fuera de la ciudad, “y por ningún motivo ninguna de las dos participó en los hechos lamentables por los que ahora se encuentran detenidas”.





Queremos entender que la Fiscalía necesita dar resultados, pero no es justo que se lleven detenidas a personas inocentes.





Se ha interpuesto una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la intención de que sean protegidas, e hicieron responsable a la Fiscalía de Justicia por cualquier daño o perjuicio que sufran, ya que aseguran la mayor fue lastimada físicamente y agredida verbalmente al momento de la detención, además que fueron intimidadas para firmar documentos.

Expresaron que son una familia de escasos recursos y “necesitamos que sean liberadas inmediatamente y que se haga justicia para todos los involucrados en este lamentable hecho, que se haga justicia, no injusticia”.

Aseguran que la Fiscalía las ha vinculado al caso de los estudiantes de Francisco R. Murguía, aunque al momento no se tienen datos específicos, “somos una familia que muchas personas nos conocen y ahorita nos estamos viendo muy afectados porque mis hermanas no deben nada, no cometieron ese delito”.

Mi hermana mayor ni siquiera estuvo presente el sábado, hay pruebas, vídeos, mi hermana menor tiene 18 años, en qué cabeza cabe que va a cometer un delito.

Dijo desconocer a las personas del retrato hablado, “yo nada más vengo a hablar por las dos mujeres que están detenidas, los hombres de los retratos hablados los desconozco, yo nada más vengo aquí a pedir justicia para mis dos hermanas porque son inocentes”.

Hay pruebas donde «mi hermana solamente duerme ahí, ella no tiene ningún vínculo ahí, ninguna de las dos».

La familia es originaria de Estación La Colorada, comunidad perteneciente al municipio de Villa de Cos y no han visto a las ahora detenidas porque están en proceso.

Publicado originalmente en El Sol de Zacatecas