Hay tres elementos de la policía detenidos por caso Giovanni: Fiscalía de Jalisco

El fiscal General de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que un comisario de Ixtlahuacán de los Membrillos, un policía y un mando medio fueron detenidos por la muerte de Giovanni López.

"Hay tres detenidos en relación a la muerte de Giovanni, tres detenidos por orden de aprehensión, que tienen que responder a los actos que les va a imputar un juez (…) Estaríamos hablando del comisario municipal, un policía y un mando medio".

Asimismo, el fiscal dijo que siguen trabajando en otras órdenes de aprehensión y aclaró que la investigación continua para seguir deslindando responsabilidades de otros servidores públicos del ayuntamiento.

Informó que el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, está citado a las 12:00 horas en las instalaciones de la fiscalía, para que le tomen su versión de los hechos respecto al caso de Giovanni.

También el alcalde esta cita el próximo lunes a las 12:00 en diversa carpeta de investigación que no tiene relación con estos hechos, pero sí con su persona.

Respecto a los detenidos por los disturbios en el Palacio de Gobierno en Guadalajara, Solís Gómez dijo que se puso a disposición a seis menores, dos mujeres y 20 hombres, de los cuales al menos cuatro son originarios de otros estados y cuentan con antecedentes penales.

México "No me inmiscuyo", AMLO responde a Alfaro sobre enfrentamientos por muerte de Giovanni

"Los hechos que se están investigando son por daños causados a Palacio de Gobierno, daños a Palacio municipal, daños causados a la recaudadora, al consejo de la judicatura, a la rotonda de los jaliciences ilustres, a dos patrullas de la secretaría de seguridad y a cinco motocicletas, incluyo también las lesiones que sufrieron al menos cinco policías que ya han denunciado", señaló el fiscal General de Jalisco.

Mientras que el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que algunos de los detenidos son originarios de Ciudad de México, Michoacán y Yucatán.

"Ayer en la manifestación que vimos en Jalisco hubo infiltrados, hubo 28 detenidos de otros estados como la Ciudad de México, Yucatán y Michoacán", indicó Enrique Alfaro.

La mañana de este viernes, el gobernador del estado de Jalisco también informó que han decidido tomar el control de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos.

"Tenemos ya a los primeros detenidos y hemos decidido tomar el control de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. Como les di mi palabra, la muerte de Giovanni no quedará impune", señaló el gobernador en su cuenta de Twitter.

El secretario de Seguridad estatal, Juan Bosco Agustín Pacheco, dijo que el objetivo de dicha intervención es que el personal reciba capacitación en materia de hechos humanos, uso adecuado de la fuerza y para ejercer la función policial.

Tenemos ya a los primeros detenidos y hemos decidido tomar el control de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. Como les di mi palabra, la muerte de Giovanni no quedará impune.



Atentos, a las 9 a. m. daremos más información. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 5, 2020

Ayer, la indignación por el asesinato de Giovanni López, presuntamente a manos de policías del municipio de Ixtlahuacán de Los Membrillos, comenzó a escalar, pues un grupo de jóvenes encapuchados provocaron disturbios en el Palacio de Gobierno de Guadalajara, ubicado en el Centro Histórico.

Tras los disturbios, el gobernador del Estado de Jalisco acusó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está detrás de los disturbios en Guadalajara y dijo que hay "intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México".

Justicia Indignación por caso Giovanni provoca disturbios en Guadalajara

El mandatario dijo que "desde los sótanos de poder, buscan dañar a Jalisco, no a su gobierno necesariamente, dañar a nuestro estado. Lastimar a nuestro estado en un momento difícil que estamos viviendo en medio de una emergencia sanitaria".

Enrique Alfaro señaló que la gente que participó en los disturbios del Palacio de Gobierno "fueron gente que buscaba otra cosa: buscaban provocar al gobierno y quiero decirles que no lo lograron" ya que la policía de Guadalajara y estatal "actuaron a la altura de las circunstancias".

"(Los policías) supieron resistir y no cayeron en la provocación. No se cometió ningún acto de violencia contra los manifestantes, a pesar de que ellos hicieron lo que yo nunca había visto en una manifestación en Guadalajara", continuó.

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de toda responsabilidad y aseguró que pese a las diferencias que tiene con el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, no busca perjudicarlo.

"Tengo diferencias con el gobernador de Jalisco (Enrique Alfaro), diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas, no soy jefe de grupo, ni de partido; represento al Estado mexicano, no tengo ningún propósito de afectar a autoridades locales".





