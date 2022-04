Reconocen fallas en búsqueda de Debanhi; “estuvieron ahí 4 veces”, acusa su papá

MONTERREY. “Es una falla humana masiva, ahí estuvieron cuatro veces y no encontraron nada”, reconoció Aldo Fasci, secretario de Seguridad de Nuevo León, luego del hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, joven desaparecida desde el 9 de abril en el municipio de Escobedo, en la zona metropolitana de Monterrey.

La noche del jueves, agentes de la Fiscalía estatal localizaron el cuerpo de Debanhi en el Motel Nueva Castilla, ubicado sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, justo el último lugar donde la joven fue vista con vida. La Fiscalía realizó una búsqueda previa en la zona, incluso con perros entrenados, pero no se localizaron rastros de la joven.

“Por creer en la Fiscalía, pido perdón a mi familia. Fueron muchos días y la Fiscalía no hizo su trabajo correctamente”, dijo Mario Escobar, padre de Debanhi, quien desde la madrugada de ayer dijo que el cuerpo encontrado era de su hija, ya que la ropa coincidía con la que usaba la joven el día de su desaparición.

Ayer por la noche, el fiscal General del Estado, Gustavo Guerrero Gutiérrez, confirmó que el cuerpo localizado es el de Debanhi y que la causa de muerte fue una contusión profunda en el cráneo. Añadió que no se descarta ninguna línea de investigación en el caso y que si hay un acto delictivo en la muerte de la joven, se actuará con todo el peso de la ley.

EL CASO

De acuerdo con videos y testimonios recabados por la Fiscalía, Debanhi Susana Escobar Baldazua, estudiante de Derecho de 18 años, llegó a una fiesta con dos amigas en una casa de la colonia Nueva Castilla, muy cerca de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) a la 1:20 de la madrugada del sábado 9 de abril.

De acuerdo con versiones de las amigas, ellas se fueron antes de la fiesta, pero pidieron a un chofer “de confianza” pasar por ella para llevarla a su casa. Sin embargo, según la Fiscalía, la joven se fue de la fiesta por diferencias con otras personas.

A las 4:25 horas, Debanhi se bajó del taxi sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, a menos de un kilómetro del lugar de la fiesta. El taxista tomó una foto a la joven ya abajo del taxi y se la envió a las amigas. Cinco minutos después entró a la empresa de transportes Alcosa, y a partir de ahí se perdió su rastro.

Sus amigas compartieron la foto que le tomó el taxista con sus familiares, quienes la publicaron en el Instagram de la joven, explicando que el conductor que la debía llevar a su casa trabaja en plataformas Uber y Didi, pero que el viaje lo realizó fuera de la aplicación. Ese mismo sábado, Mario Escobar acudió a las autoridades para reportar la desaparición de su hija e inició la búsqueda. Para el domingo, la Fiscalía activó la alerta por su desaparición e inició el protocolo para localizarla.

El caso de Debanhi tomó relevancia en redes sociales y al día siguiente, lunes 11, el secretario de Seguridad desplegó 200 agentes para ayudar a la Fiscalía en las labores de localización. Las investigaciones llevaron a la detención, el martes 12, de Jesús N, un hombre de 46 años con antecedentes de acoso y posesión de droga; sin embargo, no se le pudo vincular a la desaparición de Debanhi.

El viernes 15, la Comisión Estatal de Búsqueda ofreció una recompensa de 100 mil pesos a quien aporte información para localizarla.

El domingo 17 se hizo la búsqueda en un terreno baldío que está frente al Motel Nueva Castilla, el lugar de donde fue sacado el cuerpo la noche del jueves; en esa ocasión no se encontró ningún indicio.

Autoridades y familiares estuvieron en la zona al menos tres veces más.

Para el lunes 18, la Fiscalía de Tamaulipas se suma a la búsqueda. Su padre reveló que a través de un video de seguridad, se supo que la joven entró a una empresa de transporte, justo enfrente del Motel Nueva Castilla, pero después de eso no hubo evidencia de que saliera del lugar.

Ese mismo día fue localizado el cuerpo de María Jessica Karina Ramírez Ruvalcaba, joven también desaparecida en Nuevo León, que fue hallada por sus familiares.

Durante las investigaciones para encontrar a Debanhi fueron hallados los cuerpos de cinco mujeres reportadas como desaparecidas, cuatro de ellas menores de edad: Irlanda Marcela Ramírez Martínez, de 14 años; Ingrid Guadalupe Castillo Ríos, de 15; Brisa Anahí Porras Cerda, de 16; Jenifer Nicool Almaguer Vargas, de 14, e Irma Hernández Cruz, de 19.

Sin embargo, nada se sabía del paradero de Debanhi. El martes 19, autoridades estatales catearon un departamento en Condominios Constitución, a 17 kilómetros de donde fue vista por última vez, porque al parecer habría prendas de Debanhi, pero no encontraron indicios.

La noche del jueves 21, agentes de la Fiscalía regresaron al Motel Nueva Castilla, donde sacaron el cuerpo de una mujer de la cisterna contigua a una piscina. Mario Escobar, que estaba presente en el lugar, de inmediato confirmó que se trataba de su hija.

“Estoy molesto porque me equivoqué, creí en la Fiscalía. Nunca me pasaron los tomos (de la investigación), les pedía copias... Es mi derecho como víctima; nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo”, dijo Escobar.

Además, culpó al taxista que la recogió en la fiesta de haberla acosado sexualmente y que por eso se bajó del vehículo.

Mientras, ayer colectivos feministas realizaron una protesta en la Fiscalía General de Nuevo León y en varias ciudades del país para exigir justicia para Debanhi y las mujeres desaparecidas, que de acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía son 25. Con información de David Casas