Congelado, el freno al uso de plástico en Morelos

CUERNAVACA. Por un retraso en el proceso legislativo no se enviaron las observaciones aprobadas al Ejecutivo para la publicación de la norma que prohibirá la utilización del plástico de un solo uso, afirmó Dalila Morales Sandoval, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Recursos Naturales.

El 20 de junio del año pasado, la LIV Legislatura aprobó de manera histórica prohibir el uso de plástico, unicel y popotes en la entidad, iniciativa que nació de la sociedad civil organizada, del colectivo “¿Plástico?, no, gracias”; sin embargo, el dictamen fue observado por el Poder Ejecutivo teniendo que modificar la temporalidad a cumplirse.

Con tales cambios pretenden que en dos periodos se aplique la medida, primero en un año grandes comercios, mientras que para 2021 puedan hacerlo medianos y pequeños comercios y no por el número de habitantes de cada municipio, como se había planteado desde un inicio.

Al respecto, la legisladora panista señaló que el dictamen no fue turnado al Poder Ejecutivo al haberse aprobado en la penúltima sesión del periodo ordinario de sesiones, lo cual es preocupante, debido que tanto los Ayuntamientos como el Gobierno Estatal tendrán plazos establecidos para actualizar sus reglamentos e implementar alternativas de uso de este material, respectivamente.

“No solamente es decir ya no hay bolsas, si no cómo vamos a cuidar que ya no estén presentes, qué alternativas vamos a dar que puedan utilizar los usuarios, si se irán a una bolsa de papel o biodegradable. Tiene que quedar antes de una efectiva prohibición, si no se volverá una locura como en otros estados”, afirmó.

En la nueva reforma se establece la transición paulatina al uso de materiales reutilizables, y prohibir gradualmente el uso de bolsas y popotes; vasos y platos de unicel. Además, sancionar a los establecimientos que otorguen de manera gratuita u onerosa este tipo de material.

Por ello, la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Recursos Naturales tiene planeado ingresar el dictamen a más tardar el 7 de enero para que se pueda remitir de manera inmediata y entre en vigor.