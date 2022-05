Están desesperados, dice sobrina de AMLO ante acusaciones por supuestos moches

La coordinadora de los diputados de Morena en Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar Mojica, quien también es sobrina del presidente López Obrador, sostuvo que son falsos los audios filtrados donde supuestamente se le escucha pidiendo moches a proveedores.

“Ellos (el PAN), están desesperados porque en Tamaulipas la cuarta transformación va a llegar con un hombre honesto e integro como lo es Américo Villarreal y sobre todo que traemos apoyo; sin duda solo es una campaña de desprestigio”, refirió este domingo en Tampico.

Sostuvo que los eventos que se han venido suscitando en su contra es una fabricación del partido contrario.

República Diputada de Morena y sobrina de AMLO pide moche, revela nuevo audio

Agregó que interpuso una denuncia por violencia de genero en política a la mujer, “mi denuncia es contra legisladores y senadores del PAN, yo voy dejar a las autoridades a que prosigan el trabajo”, señalo en entrevista tras participar en un evento con mujeres de la zona sur del candidato de Morena para la gubernatura de Tamaulipas este domingo 1 de mayo.

La diputada advirtió sobre el desafuero que pretenden hacer legisladores del Partido de Acción Nacional, “lo único que puedo decir es que soy una persona íntegra, que me conoce mucha gente que me respalda, ellos que procedan como quieran, yo tengo la seguridad y la confianza de quien soy y de lo que me inculcaron mis padres, que son principios y valores y eso nadie los cambia”.

AUDIOS FILTRADOS LE DAN RISA

Sobre los audios filtrados donde supuestamente habla con proveedores, señaló que son falsos, “en el ultimo que salió hasta risa me dio, al rato van a decir que hasta faltó el pago del payaso”.

Aseguró que los del PAN están desesperados ante la época electoral que se vive en Tamaulipas | Teresa Macías

“A partir de este momento invito a todas las mujeres que no nos quedemos calladas ante cualquier tipo de violencia y se tiene que denunciar, violencia física y emocional", comentó la líder de la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Tenemos que defendernos e invito a todas las mujeres que si quieren que yo sea su voz en la máxima tribuna en el estado, con mucho gusto lo haré, las mujeres debemos decir ya no a cualquier tipo de violencia”, señaló Úrsula Patricia Salazar Mojica.

Publicado originalmente en El Sol de Tampico