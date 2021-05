Filtran nuevo audio de Gabriela Gamboa; PAN la acusa de amenazar a hijos de dos candidatos

A solo unas horas de que se diera a conocer un audio de Gabriela Gamboa, candidata a la alcaldía de Metepec, Estado de México, por la coalición Morena, PT, NA, donde presuntamente amenaza a la hija del candidato del PAN, PRI y PRD, Fernando Flores, en redes sociales se volvió a difundir otro audio donde advierte que el empresario debe recordar que tiene una hija.

En el audio de sólo 30 segundos la alcaldesa con licencia señala que dio un "manotazo" y habla de un supuesto golpe que le dieron.

Política Filtran audio con presunta amenaza de alcaldesa de Metepec a hija de candidato del PRI

Además, advierte que su oponente, el candidato de la alianza PAN, PRI y PRD a la presidencia municipal de Metepec, Fernando Flores también tiene una hija.

Esta vez además señala que "Vargas", en aparente referencia al alcalde con licencia de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, también tiene hijos.

"No les resultó porque cuando dicen ok, aquí en la casa del jabonero, puta, el que no cae resbala; cuando yo harté, después de dos días, di el puto manotazo, se calló todo mundo.

“No quise sacarlo porque sabía de dónde venía el golpe. Yo los trancazos los doy certeros, nada más escogieron un precandidato que tiene la puta colota mal pedo, eh?

Este Flores, que no se le olvide, también tiene una hija eh?., a Vargas que no se le olvide, también tiene hijos", se escucha en el audio.

Acusa PAN a Higinio de encubrimiento

A través de un comunicado, el Partido Acción Nacional en el Estado de México responsabilizó al senador morenista Higinio Martínez Miranda, de cualquier agresión que la candidata de Morena al gobierno de Metepec Gabriela Gamboa, haga en contra de las hijas de Fernando Flores y de Enrique Vargas del Villar.

Señaló que el senador lejos de llamar al orden a su candidata, incita aún más a la violencia, por lo cual lo responsabiliza de lo que pueda pasarle a las familias de los dos candidatos, tras difundirse una supuesta nueva conversación telefónica.

Respalda Morena a Gamboa

En tanto, a través de otro comunicado, candidatas y candidatos de Morena en el Estado de México condenaron la violencia política de género que han sufrido sus candidatas durante el actual proceso electoral 2021 y exigieron a las autoridades coadyuvar en las investigaciones y no entorpece, y menos volverse cómplices de quienes "quieren desestabilizar al Estado".

Afirmaron que las candidatas Gabriela Gamboa Sánchez de Metepec; Berenice Medrano Rosas de Huehuetoca; Michelle Núñez Ponce de Valle de Bravo; y Emma Colín Guadarrama de Amanalco han denunciado violencia política de género en su contra.

También denunciaron violencia física contra Xóchitl Flores Jiménez de Chimalhuacán; y de Agustín Bonilla Rodríguez de Jilotepec; y Alejandro Tenorio Esquivel de San Felipe del Progreso; la intimidación en contra de Enrique Garay Padilla en Huixquilucan; María Guadalupe Díaz Avilés de Ixtlahuaca; y Fernando Vilchis Contreras de Ecatepec.

Morena además condenó las acciones violentas en contra de brigadistas en Ixtapaluca, Chimalhuacán, Ecatepec, Neza y Huixquilucan y rechazó las "bravuconerías" de candidatos de la "derecha" conservadora.