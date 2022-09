Podemos dar una muy buena batalla en 2023: Alejandra del Moral, aspirante a gubernatura del Edomex

TOLUCA. “Sí, no sólo aspiro, sino lo trabajo todos los días, tengo una carrera que sin duda avala el trabajo y avala la aspiración”, respondió Alejandra del Moral al cuestionarla sobre su intención de competir por la gubernatura del Estado de México en la elección de 2023 abanderando al PRI y añadió que la alianza con el PAN y el PRD sí va, ya que aumenta sus posibilidades de triunfo.

En entrevista con El Sol de Toluca, la secretaria de Desarrollo Social del gobierno mexiquense señaló que “sería lo ideal y sería lo correcto” que el PRI encabece la alianza en la elección para la gubernatura porque fue “el partido que más (votos) aportó y el único que creció el año pasado” en los comicios estatales.

¿Aspira a ser candidata a la gubernatura?

El Estado de México requiere de altura de miras, el Estado de México requiere de políticos con una gran madurez, más allá de proyectos personales pensar en los mexiquenses y eso es lo que he buscado en los meses y mientras más se acerca el 2023: generar condiciones para que tengamos un proceso electoral que nos genere estabilidad y demos buenos resultados.

Puede interesarte: Coalición opositora Va por México se mantiene firme en Edomex

¿Hay comunicación con personajes de otros partidos?

Fui presidenta del PRI por casi cinco años, eso me da la oportunidad de tener buena comunicación con las demás fuerzas políticas en el estado, el año pasado construimos la coalición Va por el Estado de México, si bien es cierto no es nada sencillo dio buenos resultados.

¿El PRI debe ir en coalición?

Una coalición te aumenta las posibilidades de triunfo, sin duda.

Ante el panorama nacional de dimes y diretes, ¿en lo local hay otra relación entre las dirigencias PAN, PRI y PRD?

Hay otra relación y sin duda alguna va a abonar. Creo que las dirigencias de los tres partidos en lo local han dado muestra del gran compromiso que tienen con el estado, del tamaño político que tienen en la construcción de acuerdos por el bien de los mexiquenses y siempre se los reconozco, en lo público y en lo privado que no fue nada fácil construir la coalición del año pasado, nada.

Tenemos orígenes distintos, hemos sido adversarios durante mucho tiempo en lo electoral y hoy nos lleva a tener estas pláticas el bienestar de las familias, el amor que le tenemos al estado y al país.

¿Ve posibilidades de que se pueda concretar la alianza?

Sí.

¿Hay riesgos de que si no se concreta puedan perder el siguiente año?

El PRI es un partido en el Estado de México muy sólido, muy competitivo, muy organizado. Hace muchos años que el PRI no arranca un proceso electoral arriba en las encuestas, más de 20 años y eso nos ha fortalecido al organizarnos mucho más, ser mucho más profesionales. Lo decía Beatriz Paredes: que para ella el PRI del Estado de México tiene un ADN diferente, tiene una construcción diferente y es lo que como expresidenta del partido, como priista y como militante veo.

Alejandra del Moral / Luis Camacho | El Sol de Toluca

¿El PRI mexiquense, que es el más grande y siempre ha gobernado el estado, podría ceder la candidatura al PAN?

No, yo creo que no, también lo hemos dicho mucho y ha sido una plática permanente con el PAN: en temas objetivos, fríos, en números el PRI tiene el doble de votos que ellos y vamos a buscar construir a partir de eso, de la frialdad de los números. Con el aspirante del PAN, con la dirigencia del PAN lo que ha habido es una relación de mucho respeto, de cómo vamos construyendo y no lastimarnos con el tema de yo valgo más y tú menos. Todos valemos, pero la fortaleza numérica la tiene el PRI.

¿Lo ideal es que el PRI encabece la coalición?

Creo que sería lo ideal y sería lo correcto, y no solamente eso, fuimos el partido que más (votos) aportó, fuimos el único que creció el año pasado.

¿La elección del Estado de México será la antesala de la elección federal?

El futuro de México pasa por el Estado de México y el futuro del PRI pasa por el Estado de México sin duda. La cantidad de electores en el estado y en la lista nominal es más grande que los seis estados que juntos tuvieron elecciones este año. Es el estado más poblado del país, por ahí dicen: la joya de la corona y será una batalla bien importante.

¿Cómo ven el peso de Morena?

Morena tuvo la oportunidad de gobernar más de 70 municipios y hoy gobierna menos de 30, entonces ahí está el resultado, yo no hablaría ni bien, ni mal, los resultados hablan por sí solos y nosotros estamos enfocados en tomar las mejores decisiones dentro del partido y con la coalición para que le vaya bien al Estado de México.

¿No se ha complicado el panorama para la alianza por lo que ha pasado a nivel nacional?

El Estado de México se platica aparte, y sobre todo el gobernador ha dado muestra de mucha institucionalidad y profesionalismo; no ha caído en ningún escándalo; es un gobernador que nos prestigia y su forma de hacer política nos da la posibilidad de separar al Estado de México de la dinámica nacional.

¿La candidatura la define el gobernador?

La define el partido, y sin duda alguna, en el canon priísta mexiquense el primer priista es Alfredo del Mazo.

¿Y los exgobernadores?

Creo que los exgobernadores también en estas mismas reglas del juego siempre respaldarán la decisión del primer priista, como todos los militantes.

¿Hay riesgo de que gane Morena?

Luis Camacho | El Sol de Toluca

Desde 2017 la elección no fue fácil, se decían mucha cosas; antes del 2021 se dijeron las mismas cosas: que estaba entregado el estado, que el gobernador estaba ya amarrado con el Presidente, que todo iba a ser Morena y que esa iba a ser la antesala del 23 y ahí están los resultados del 21, y sin petulancia, ni echar las campanas al viento, creo que podemos dar una muy buena batalla en el 23 y ganar la gubernatura.

¿El Estado de México podría ser entregado por el gobernador?

No existe, para mí no existe esa conversación. Quienes tienen esa conversación no conocen a Alfredo del Mazo, ni al PRI del Estado de México.

¿No hubo precipitación del PAN con el destape de Enrique Vargas?

Creo que ellos tienen sus tiempos, su propia estrategia y fue un acto medido por ellos, no creo que haya sido algo malo.

¿Afectó las pláticas?

No, lo que hemos platicado y se ha dicho mucho entre panistas, priistas y perredistas, más allá de las dirigencias, porque yo no estoy en la mesa de las dirigencias; es encontrar lo que nos une para buscar construir la coalición.

¿Y la coalición va?

Sí, desde mi punto de vista, lo que queremos las militancias es que la coalición vaya, espero que en la mesa logren construirla.

El PAN ha argumentado que el PRI no ha ganado elecciones en los últimos años y que su candidato está mejor posicionado. ¿Qué opina?

De los 125 municipios mexiquenses hoy el PRI gobierna casi 50, lo que sí es una realidad es que no podemos hablar de quién gana y quién no porque en la coalición se vio que podíamos ser mucho más competitivos y ganar mucho más juntos; nosotros platicamos en no caer en dimes y diretes porque eso sería el camino para no construir la coalición. Si estamos en una coalición es porque nos necesitamos y porque somos competitivos, más allá de quién sí gana y quién no gana solo.

¿Cómo inició en la política?

Vengo de una familia priista, decidí hacer política por un secuestro, me secuestraron y decidí ponerme a hacer algo, empecé a los 19 años, fui candidata a diputada local a los 21 años.

Alejandra del Moral, quien aspira a ser la candidata a la gubernatura / Luis Camacho | El Sol de Toluca

A mí me toca un PRI que ya no gana todas, que se tiene que reinventar. Creo que este tema de ganar todas depende de circunstancias, de momentos de saber si se puede elegir en qué momento compites y en qué momento te guardas. Este PRI que me toca conocer y ser parte de su construcción me ha formado mucho en ser una política de calle, de estar cerca de la gente, que el PRI regrese a sus causas, no creo en un PRI que gane elecciones con dinero; creo que el PRI debe retomar la calle, las causas, la vocación, los valores.

¿Se le debe cambiar el nombre?

Desde que tengo memoria, el PRI tiene los negativos más altos, siempre. Es de los partidos más viejos y somos la generación que paga los platos que no rompió. Cuando fui candidata a los 21 años decían que si era priista era dinosaurio, salinista, corrupta. Cada vez que el PRI se equivoca el interés o el precio que paga es altísimo por el pasado, pero sí creo en un PRI que tiene mucha gente de mucho trabajo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En el Estado de México, 98 por ciento de los militantes jamás ha ejercido un peso del erario, y ese 98 por ciento paga lo que hace el dos por ciento. Creo que son más los buenos que los malos que han lastimado y le han fallado al partido. El reto es cómo ganar elecciones retomando las causas de la gente.

¿El PRI aprendió la lección?

Tan lo aprendió que el resultado está en el 2021, en el 2018 nos pasaron por encima y reconstruirnos, reinventarnos fue un trabajo titánico que me tocó encabezar. Cuando llegué en octubre del 2018 decían que estábamos muertos, que el PRI no se iba a parar de eso. Yo decía: estamos en terapia intensiva y ahí están los resultados: en 2021 fue el único que creció.

Los espectaculares donde aparece han sido muy cuestionados

Todo lo hicimos apegado a la ley, lo que sí les puedo asegurar es que si soy la candidata, y así lo decide el partido, vamos a hacer una campaña apegada a la legalidad, transparente.

¿Los recursos no fueron del erario?

Cero. Hay aliados y gente que cree, gente que le ve forma, que le ve pies.