Reforma laboral ya se implementa en SLP: Luisa María Alcalde

Se tiene un avance del 30% en los sindicatos con registro en San Luis Potosí que ya modificaron sus estatutos, informó la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

Recordó que el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma Laboral amplió el plazo a partir de la pandemia del Covid-19, para que una vez que existan condiciones en cada una de las entidades federativas, de acuerdo al semáforo de riesgo sanitario, puedan organizarse las asambleas para cumplir al 100 por ciento9.

Existe la obligación de legitimar todos los contratos colectivos. Se tiene un plazo de cuatro años que inició el 1 de mayo de 2019. Las organizaciones gremiales que no cumplan, la autoridad registral no los tendrá por válidos. Los contratos colectivos se darán por terminados sí no se legitiman en este lapso.

La titular de la STPS, hizo un llamado a los sindicatos con registro local, a cumplir con la obligación legal de modificar sus reglas internas a fin de que los trabajadores elijan a sus dirigentes a través del voto personal, libre directo y secreto, incluyan reglas en materia de equidad de género en las directivas sindicales y garanticen mecanismos de rendición de cuentas y transparencia frente a sus agremiados.

En gira de trabajo por San Luis Potosí, una de las ocho entidades federativas en donde el nuevo sistema de justicia laboral comenzará a operar a finales de este año, la funcionaria reconoció la importancia en la coordinación con las autoridades estatales ante la apertura de los tribunales laborales locales y el Centro de Conciliación local.

Éstos, brindarán a la ciudadanía un nuevo procedimiento para la impartición de justicia mucho más ágil y moderno que apuesta a la conciliación antes de ir a juicio.

Comentó que existe simulación en el mundo del trabajo, con la presencia de contratos de protección que no permiten a los trabajadores participar en las revisiones salariales y contractuales. Esto se erradicará con el nuevo modelo laboral.

En esta gira se sumaron Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y Esteban Martínez Mejía, titular de la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.

En reunión con el secretario del Trabajo estatal, Manuel Lozano Nieto, se conoció de la armonización de la legislación local a fin de garantizar certeza y congruencia entre la normatividad estatal y la Reforma al Sistema de Justicia Laboral.

Se les informó que la Ley Orgánica del Poder Judicial y la del Centro de Conciliación del Estado ya se aprobaron en comisiones del Congreso local y en proceso de aprobación en el próximo período extraordinario de sesiones.

Así, el andamiaje legal estará listo para la entrada en operación de las nuevas autoridades laborales locales.