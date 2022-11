Asesinan a coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas durante operativo

El general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, fue asesinado durante un enfrentamiento entre civiles armados y corporaciones de seguridad en el municipio de Pinos, municipio que colinda con los estados de Jalisco, San Luis Potosí y Guanajuato

De acuerdo con los primeros informes, en la operación por lo menos nueve elementos de la Policía de Investigación del Estado y de la Guardia Nacional resultaron heridos.

Los lesionados fueron trasladados vía aérea a la capital de la entidad aproximadamente a las cuatro de la tarde, incluido el coordinador de la Guardia Nacional quien habría fallecido al recibir atención hospitalaria.

He girado instrucciones para que se informe de lo sucedido a la brevedad. No descansaremos en nuestra lucha por pacificar el estado y hacer frente a la delincuencia, el anhelo al cual el general entregó su vida. Descanse en paz. — David Monreal Ávila (@DavidMonrealA) November 25, 2022 En cumplimiento de su deber perdió la vida hoy el comisario José Silvestre Urzúa Padilla. Lamentamos profundamente este deceso de un elemento ejemplar y damos el pésame a sus compañeros de @GN_MEXICO_ y a su apreciable familia. No habrá impunidad. https://t.co/0TfmBhQO9H — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) November 25, 2022

El gobernador zacatecano, David Monreal, confirmó el deceso del general a través de su cuenta de Twitter, donde expresó sus condolencias para los familiares de Urzúa Padilla.

"He girado instrucciones para que se informe de lo sucedido a la brevedad. No descansaremos en nuestra lucha por pacificar el estado y hacer frente a la delincuencia, el anhelo al cual el general entregó su vida. Descanse en paz", agregó el mandatario.

El operativo que derivó en el enfrentamiento de este jueves fue realizado por elementos de seguridad estatales y federales en la comandancia de Pinos, municipio en el que se han registrado enfrentamientos con integrantes del Cártel de Sinaloa, aunque la filiación de los civiles involucrados en estos últimos hechos no ha sido confirmada.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz no ha confirmado tampoco sobre la captura de delincuentes o la incautación de armamento, vehículos, ni equipo táctico.

Sólo se informó que se mantiene un fuerte operativo de corporaciones de los tres niveles de gobierno en la zona a fin de dar con los responsables del ataque.

