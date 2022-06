Así es Cerocahui, lugar donde dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados: MAPA

Localizado en el interior de la Sierra Tarahumara, el poblado de Cerocahui forma parte del municipio de Urique, Chihuahua, sitio famoso por sus bellos paisajes y por ser la sede de los principales festivales de Semana Santa llevados a cabo por los indígenas rarámuris.

No obstante, en las últimas horas, este bello lugar se ha vuelto famoso a nivel nacional e internacional por una mala noticia que sacudió a la sociedad chihuahuense, se trata del asesinato de tres personas, entre ellas dos sacerdotes de la orden jesuita.

Históricamente hablando, el poblado de Cerocahui ha sido habitado por pueblos rarámuris desde antes de la llegada de los conquistadores españoles en 1679, año en que el primer misionero jesuita visitó la región. Fernando Pécoro, quien por un corto periodo de tiempo, pretendió evangelizar a los indígenas que ahí se encontraban.

La comunidad de Cerocahui se localiza en el municipio de Urique, en la Sierra Madre Occidental. Foto: Archivo | El Heraldo de Chihuahua

Poco después, arribó el evangelizador Juan María de Salvatierra, quien tuvo mejor suerte en dicha encomienda, logrando fundar una misión que permanecería por cerca de 10 años, en la que Salvatierra convirtió a numerosos habitantes al cristianismo; no obstante, a pesar de que los misioneros jesuitas continuaron en la región de Cerocahui, el rey Carlos III de España ordenó su expulsión en el año 1767.

Cerocahui quedó habitado únicamente por los rarámuris hasta 1939, año en que los jesuitas retornaron a sus antiguas misiones. Parte de su desarrollo se debe al padre Andrés Lara, quien fundó la escuela Tewecado Santa María Guadalupe, además de contribuir a la actividad minera en esta región de la Sierra.

¿Dónde se ubica Cerocahui?

La comunidad de Cerocahui se localiza en el municipio de Urique, muy cerca de las famosas Barrancas del Cobre, en la parte más profunda de la Sierra Madre Occidental.

Urique a su vez, limita al norte con el municipio de Bocoyna y Maguarichi, al oeste con Guazapares, al este con Guachochi, al sureste con Batopilas y al suroeste con el estado de Sinaloa.

El asesinato de dos jesuitas en Cerocahui se vuelve noticia internacional

The murdered Jesuits spent 34 and 23 years respectively working in the Sierra Tarahumara https://t.co/pLuM9EVkyl — David Agren (@el_reportero) June 21, 2022

La madrugada del 21 de junio del 2022 sucedería un acontecimiento que lo cambio todo en la comunidad de Cerocahui, ya que desde la parte más baja de la Barranca de Urique, al suroeste de la Sierra Tarahumara, se generó un llamado de auxilio que alertaba sobre el asesinato de tres hombres al interior de la iglesia de la comunidad de Cerocahui.

Con profundo dolor, denunciamos el homicidio de nuestros hermanos Javier Campos Morales,SJ, y Joaquín César Mora Salazar,SJ,ocurrido ayer en el templo de Cerocahui, #Chihuahua.



Condenamos estos hechos violentos, exigimos justicia.



➡️ https://t.co/UGGXCsatPI#JesuitasMéxico pic.twitter.com/wr4ULX3HXV — Jesuitas México (@Jesuitas_Mexico) June 21, 2022

Más tarde, se dio a conocer que se trataba de los sacerdotes jesuitas; Javier Campos Morales, de 79 años y Joaquín César Mora Salazar, de 81 años, así como del guía de turistas, Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez. Además, se supo que cuatro turistas habían sido privados de su libertad, presuntamente por los mismos delincuentes que cometieron los homicidios.

El suceso inmediatamente causó revuelo en la comunidad internacional, llegando incluso a oídos de El Vaticano, donde la Santa Sede repudiaba los acontecimientos y es que se trata de un acto sin precedentes en esta comunidad, ya que dos religiosos y un civil fueron privados de la vida injustamente por presuntos delincuentes.

Cabe mencionar que la Arquidiócesis de Chihuahua, junto con autoridades gubernamentales y la Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos, se han manifestado contra este hecho de sangre, donde solicitan justicia y el esclarecimiento del multihomicidio. Sin duda, un acto que viene a sumarse a otros hechos violentos que se multiplican a lo largo y ancho del estado.

