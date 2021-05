Candidato de Morena denuncia amenazas en Chihuahua

GUACHOCHI. La violencia electoral continúa en varias ciudades del país, mientras que ayer en Chihuahua un aspirante denunció haber recibido amenazas, en Morelos el hermano de una candidata fue asesinado. Estos hechos se suman a las agresiones registradas el pasado viernes en Veracruz.

Ayer por la mañana, Pablo Moreno, candidato a la alcaldía de Guachochi por Morena, subió a sus redes sociales un video donde expone una amenaza en su contra hecha por personas desconocidas, advertencia que lo puso en alerta y que además causó temor entre su familia.

Pablo Moreno difundió que su casa amaneció con un grafiti con el lema: "Bájale o te bajamos". El candidato dijo que al parecer se trata de una amenaza por parte de sus contrincantes.

Al momento se desconoce si el candidato de Morena ya interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes.

En Morelos, también a primeras horas de ayer, fue asesinado Alán Orea, hermano de la candidata a la alcaldía de Cuautla por el Partido Bienestar Ciudadano, Johana Jocelyne Orea. Un acompañante del familiar de la aspirante resultó lesionado.

Ante los hechos, personal de la Fiscalía de la Región Oriente levantó el cuerpo, el cual fue identificado por su hermana Johana, quien no descartó que se trate de un acto de intimidación.

También en Morelos, la noche del viernes intentaron agredir al candidato del PVEM a la diputación local por el VIII Distrito, Javier Estrada González, quien levantó una denuncia ante la Fiscalía del Estado. Testigos relataron que un sicario sacó un arma de fuego y al momento de intentar disparar contra el candidato, que salía de un restaurante, la pistola se trabó y no logró su cometido.

En Veracruz, Hugo N, jefe de prensa del candidato de Podemos a la alcaldía de Cuitláhuac, Said Castillo, sigue en estado crítico luego de resultar herido durante el ataque a balazos a la casa de campaña de Said el pasado viernes por la noche. El ataque a la casa de campaña de Said Castillo se sumó al que vivió horas antes el candidato a la alcaldía de Tezonapa por el Partido Encuentro Solidario, Joel Méndez López, quien fue golpeado y amenazado por hombres armados. Con información de Ofelia Espinoza/El Sol de Cuautla, Jessica Arellano/El Sol de Cuernavaca y Luis Rivera/Diario de Xalapa