Congreso de Tamaulipas rechaza la adopción por parejas homosexuales

La iniciativa que permitiría que las parejas homosexuales que ya contrajeron matrimonio adopten en Tamaulipas fue rechazada en comisiones del Congreso del Estado.

En la sesión de la Comisión de Estudios Legislativos, la propuesta presentada por la diputada de Morena Nancy Ruiz Martínez, pero que ya no pertenece a la bancada, fue declarada como improcedente con tres votos a favor y dos abstenciones.

En su ponencia, la legisladora argumentó que no permitirles adoptar a los matrimonios entre personas del mismo sexo es un acto de discriminación.

Fue rechazado al no existir el matrimonio igualitario

La legisladora antes del Partido del Trabajo (PT) y ahora del Partido Acción Nacional (PAN), Lidia Martínez López, señaló que esta iniciativa no puede ser aprobada dado que en Tamaulipas no se aprobó la figura del matrimonio igualitario debido a que este no figura en el Código Civil de Tamaulipas.



Recordó que el pasado 25 de mayo, el tema del matrimonio igualitario fue enviado por mayoría del pleno al archivo y no podrá ser analizado en este periodo ordinario.

“Advertir que en Tamaulipas no se admiten la celebración de uniones entre dos personas del mismo sexo(…) pretender incorporar una figura rechazada implica una transgresión”, apuntó.

“En atención a la autonomía estatal en Tamaulipas se mantiene la concepción tradicional del matrimonio, es decir, heterosexual en su sentido universal y predominante”, añadió.



El legislador panista, Félix Fernando García Aguiar, afirmó que el PAN ha colaborado con el sector religioso quienes defienden la vida.

“Ahí es donde nuestro criterio choca al ir en contra de la naturaleza, nosotros buscamos siempre defender precisamente la vida de los menores en este caso y es lo que resulta controvertido”, afirmó.

Se falta a los derechos de los niños: Morena

El diputado de Morena, Isidro Vargas señaló que las niñas y los niños tienen derechos a ser adoptados aunque reconoció que no hay certeza jurídica por no haberse avalado el matrimonio igualitario.



“Al no tener otra postura iríamos en contra de los derechos del niño, es lamentable porque no tenemos las condiciones jurídicas para dictaminar este asunto, no se tiene la certeza jurídica tenemos que respetar el proceso legislativo”, declaró.

Destacó que piden que el dictamen se declare sin materia bajo el argumento de que hay un problema legal que los obliga a rechazar en Tamaulipas la adopción entre personas/matrimonios homosexuales, es decir, conformado por dos personas del mismo sexo.

