Cuauhtémoc Blanco apoya proyecto de termoeléctrica en Huexca

CUERNAVACA. El gobierno de Morelos anunció su respaldo al proyecto de la termoeléctrica en Huexca, a pesar de la inconformidad de la población de Yecapixtla y de grupos ecologistas.

El mandatario estatal, Cuauhtémoc Blanco, dijo que este proyecto del gobierno federal servirá para dar empleos, y no descartó intervenir para que prevalezca el diálogo entre las partes. Sin embargo, alertó que hay actores políticos que asoman la cabeza para provocar conflictos y ser protagonistas.

“Hemos platicado con la gente; el secretario de Gobierno ha estado muy cerca y es un tema que compete a la Federación. Creo que somos el único estado que no tiene una termoeléctrica, pero creemos que va a beneficiar mucho a los empresarios porque es algo que más han solicitado, la energía se les cobra bastante y con la termoeléctrica seguramente podrán hacer más”, recalcó el gobernador.

Cuauhtémoc Blanco aseguró que apoyará la decisión del gobierno federal en cuanto a la operación de la termoeléctrica de Huexca, ubicada en el municipio de Yecapixtla, porque, en su opinión, esta obra llevará beneficios económicos y sociales a la entidad y particularmente a esa zona.

El mandatario anticipó que no dudará en ser intermediario para priorizarse el diálogo entre las partes, antes de que personajes o actores políticos puedan contaminar la situación, “porque, como en todo, entra gente de la clase política para quedar bien con la gente y solo por aparecer en fotografías, incluso para que no opere el proyecto y ganar adeptos".

El presidente Andrés Manuel Lópe Obrador anunció hace unos días que la termoeléctrica va a operar.

PENDIENTES AMPAROS

Mientras que Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, sostiene que a la fecha no hay amparos que impidan el uso de agua del río Cuautla por parte de la termoeléctrica de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, y que los do que existían fueron sobreseídos al demostrarse que no había riesgo para la diminución del caudal del río Cuautla, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT) asegura que a la fecha existen 16 amparos interpuestos contra los trabajos del Proyecto Integral Morelos (PIM), y dos contra obras relacionadas con el proyecto.

Lejos de reconocer lo que emite la autoridad federal, el representante legal del grupo inconforme, Juan Carlos Flores Solís, elabora una lista que incluye amparos promovidos no sólo por comunidades de Morelos, sino también de Puebla y Tlaxcala, en cuyo territorio se encuentra el trazo del gasoducto que trasladará el combustible a la termoeléctrica desde Tlaxcala.

La lista inicia con el amparo promovido a favor de la comunidad de Huexca, el cual obtuvo una suspensión definitiva que impide la contaminación del río Cuautla. Actualmente este expediente (1823/2014) está a la espera de la opinión de peritos oficiales en vulcanología, protección civil, psicología social y de hidrología. En Huexca, también,se promovió un amparo a favor de la niñez de la localidad, el cual obtuvo una suspensión provisional sobre el ramal del gasoducto Morelos hacia Cuernavaca y está a la espera de la designación de peritos oficiales en medio ambiente.

Pobladores de la zona y activistas advirtieron que cualquier intento por reiniciar las obras en la termoeléctrica de Huexca enfrentará la resistencia de las comunidades de la zona oriente, principalmente de aquellas que resultarían afectadas con la toma de agua del río Cuautla para operar la planta. Con informacion de Emmanuel Ruiz | El Sol de Cuernavaca