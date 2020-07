En tráileres, resguardan a fallecidos por Covid-19 en Tabasco

VILLAHERMOSA. Ante el incremento de las muertes por Covid 19, dos tráilers de refrigeración son usados por el gobierno de Tabasco para almacenar cuerpos y que no se descompongan, mientras que en Guerrero peligra la reapertura de los sectores económicos pues los contagios continúan al alza, sobre todo en las zonas turísticas del estado.

La situación de la pandemía es particularmente delicada en algunos estados, que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Federación intervendrá en Tabasco y Nayarit para incrementar la cobertura hospitalaria y evitar con esto que los sistemas de Salud colapsen. En el mismo caso se encuentra Jalisco, donde el gobernador Enrique Alfaro reconoció que la cifra de contagiós es superior a las proyecciones que hizo para el estado el equipo de trabajo de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

TARDAN 3 DÍAS EN ENTREGAR CUERPOS EN TABASCO

En Tabasco, durante la cuarta semana de la Nueva Normalidad se han incrementado contagios de coronavirus que al corte del martes suman 15 mil 615, en tanto que mil 460 personas han fallecido por este mal.

Ante el aumento de muertes y la tardanza de las autoridades para entregar los cuerpos de los fallecidos a sus familiares, el gobierno estatal solicitó dos cajas de traíleres refrigeradas, cada una con capacidad para 40 cuerpos.

Uno se ubica al interior del hospital Gustavo A. Rovirosa Pérez y el otro se encuentra en el de Alta Especialidad Juan Graham Casasús, el cual es el que alberga la mayoría de pacientes de Covid-19.

De momento las autoridades no han dado alguna declaración al respecto y guardan total hermetismo sobre la cantidad de cuerpos almacenados o si está rebasada la capacidad del estado para atender de manera eficaz la pandemia.

EN RIESGO LA REAPERTURA DEL TURISMO EN GUERRERO

Guerrero está en riesgo de regresar a Semáforo Rojo por el aumento en los contagios de Covid-19, principalmente en Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo y Chilpancingo, reconoció el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, quien adelantó que, si esto ocurre, la prioridad será proteger la salud de todos.

En este sentido, el gobernador Héctor Astudillo Flores lamentó que la población haya reactivado la vida social y estén saliendo a todos lados, cuando lo que se se acordó desde el pasado 2 de julio fue abrir la actividad turística para generar recursos y mantener los empleos de más de 20 mil ciudadanos.

Foto: Luis Barrera

“La prioridad es atender el tema del Covid y la apertura de la economía, la reactivación económica que no es reactivación de la vida social, espero que no haya confusión no es para ir donde sea, lo que requerimos es ingreso y más empleos”, explicó el mandatario.

Pidió también a los ciudadanos cuidar a los niños y, sobre todo, a los adultos mayores de 60 años que en este momento representan el 66 por ciento de los fallecimientos en Guerrero por coronavirus.

Detalló que su gobierno continúa trabajando en la dotación de medicamentos y equipo para los hospitales de la entidad, así como ampliar los espacios para la atención de los pacientes más graves, con el apoyo del INSABI, IMSS e ISSSTE.

JALISCO, AL BORDE DEL PICO DE LA PANDEMIA

En Jalisco, del total de las pruebas de laboratorio para detectar Covid-19 que se aplican de junio a la fecha, aproximadamente 35 por ciento da positivo; por lo que el estado está empezando a tocar la cima de la pandemia.

De acuerdo al informe diario de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), a través de Radar Jalisco, se confirmaron hasta ayer 19 mil 812 casos, esto es el doble de los que la Federación contabilizó en el estado al corte del martes, que sumaban nueve mil 511.

En Nayarit, el titular de los Servicios de Salud, Raúl López Díaz, dijo que la situación es preocupante puesto que la ocupación hospitalaria es alta, ante ello el objetivo es que la movilidad disminuya, para que los contagios bajen al menos en un 60 por ciento.

Dijo que lo óptimo es que Nayarit se vaya directamente a cuarentena por 15 días debido a que el estado es el tercer lugar nacional con mayor movilidad.

ANALIZAN GOBERNADORES VOLVER A PARAR ACTIVIDADES

En la Reunión Interestatal Covid-19, celebrada en Durango, los mandatarios de nueve estados descartaron en el corto plazo regresar a clases de forma presencial y analizan la propuesta del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, de aplicar un "botón de emergencia" que pararía en seco toda la economía si aumentan de forma desmedida los contagios o se supera el 50 por ciento de la infraestructura hospitalaria destinada a la pandemia.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó en su conferencia mañanera que nueve estados mantienen un incremento en contagios por Covid-19 y que intervendrán en Nayarit y Tabasco para aumentar su capacidad hospitalaria y pidió a los estados de Quintana Roo y Yucatán tomar las medidas necesarias para evitar el colapso de sus sistemas de salud. Con información de Pedro E. Radilla/ El Sol de Acapulco, Crys Benítez e Isaura López/El Occidental y Carlos Lara