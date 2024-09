Limoneros en Buenavista, Michoacán, suspenden labores tras asesinato de empresario

Morelia, Michoacán.- El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) informó que son 35 empacadoras en esa localidad que cerraron debido a la violencia en la zona.

“El ataque, relacionado con amenazas de cobro de piso, ha generado temor y paralización en la actividad agrícola de la región”, comentó el organismo.

De acuerdo con el GCMA, este paro de actividades no solo impacta la producción local, sino que también podría repercutir en los precios del limón a nivel nacional, debido a la reducción de la oferta.

Cabe mencionar que en un primer reporte se informó de al menos siete empacadoras de limón del municipio de Buenavista y la localidad de La Ruana que pararon labores, por el asesinato del empresario limonero José Luis Aguiñaga Escalera ocurrido este jueves.

En entrevista con El Sol de Morelia, el activista, José Guadalupe Mora Chávez indicó que esta mañana en estas dos poblaciones hay un paro indefinido debido a la inseguridad, por lo que no se está recibiendo el limón.

"Hubo un paro, no se recibió el limón en los empaques de La Ruana y en Buenavista por lo que sucedió ayer del empacador que asesinaron. Son siete; hay seis en La Ruana y dos en Buenavista, uno es el del fallecido", confirmó el hermano del exlíder de los autodefensas Hipólito Mora.

En otras partes de la Tierra Caliente, como es el municipio de Apatzingán, las productoras y empacadoras continúan operando de manera normal, indicó Mora Chávez.

Por el momento, se desconoce cuánto durará la suspensión de actividades. "Hoy no se recibió el fruto, no se sabe si el lunes se vaya a recibir o no. Pero hoy sí hay paro", reiteró.





Cargando empaques de limones. Foto: Guadalupe Martínez / El Sol de Morelia





De acuerdo a los reportes, Aguiñaga Escalera fue asesinado por, presuntamente, negarse a pagar las extorsiones al crimen organizado que se encuentra en la zona. La víctima recibió impactos de bala en todo el cuerpo cuando transitaba en su motocicleta en Buenavista.

Apenas el pasado mes de agosto, empacadoras y productores de Buenavista y Apatzingán iniciaron un paro de labores para exigir un alto a la intromisión de las células delictivas y la intervención de la autoridades estatales para solucionar el conflicto.

Derivado de esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reconoció que en la Tierra Caliente los limoneros son víctimas de los grupos delincuenciales.





El crimen organizado obliga a los productores a trabajar y producir más limón / Foto: Fernando Maldonado | El Sol de Morelia





|| Con información de Juan Luis Ramos de El Sol de México ||