Maestra, de 10; da clases a domicilio en su camioneta

IRAPUATO. Lo que inició como una muestra de solidaridad y apego a su trabajo, se convirtió en una pesadilla para una maestra rural de Aguascalientes que, luego de trascender en redes sociales por visitar a sus alumnos y darles clases en su camioneta, recibió críticas y mensajes de odio por exponer a los menores.

Una camioneta roja en medio de un barbecho, y en la caja de ésta un escritorio de plástico, dos sillas, cuatro hojas de papel y una maestra es la imagen que conmueve, inspira y no en vano sirvió para lanzar la tendencia #MujeresPoderosas que inundó las redes sociales y donde la maestra Nayeli Elizabeth Esparza es la protagonista.

Pero, ¿por qué a pesar de haber protagonizado una imagen inspiradora, la maestra Nay, como es conocida esta joven aguascalentense, no ha querido salir al escenario público a contar su historia?

Sencillo: porque a pesar de haberse convertido para muchos en un ejemplo de pasión por el trabajo, hubo quienes criticaron a la joven porque decían que la foto había sido posada, que la maestra estaba siendo irresponsable porque el niño no trae cubrebocas e incluso, su familia fue objeto de ataques, todo por una foto que ella ni siquiera compartió en sus redes sociales, las cuales las tiene restringidas por esta situación.

“No fue mi intención que esto trascendiera tanto, incluso ni siquiera fui yo quien compartió esta foto. El asunto es que buena o mala la acción que hice siempre fue pensando en mejorar mi labor docente”, cuenta la maestra en una especie relatoría de los hechos que protagonizó para dar su versión de esta imagen que lleva más de 11 mil retuits y más de 38 mil Me gusta de la cuenta de Twitter @Mccordov, donde se publicó esta imagen hasta hacerse viral.

La maestra Nay no cede. “Muchas gracias, no me interesa dar entrevistas”, suelta, y prefiere que la imagen de ella sea sólo esa, la de la foto viral, no más.

“¿Que por qué no doy entrevistas o por qué no digo mi nombre completo o dónde trabajo? Estamos ante una sociedad que no respeta ni a los héroes de hoy (personal de salud), que no tiene ética, que no tiene respeto, que es mejor criticar y atacar.

“Por ello y por seguridad mía y de mis seres queridos es que lo mantengo así”, dice la maestra, quien en esas líneas deja entrever la otra parte de la imagen, los ataques que sufrió la también llamada “maestra que inspira”.

Dijo la maestra que la foto fue tomada por la mamá de su alumno y que realmente ese día fue a realizarle una evaluación, y aclaró que la visita duró 20 minutos y que trató de seguir todas las medidas de higiene.