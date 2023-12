Noche violenta en Tabasco: motines dejan al menos tres muertos

La noche del pasado 22 de diciembre se registraron motines en tres Centros de Reinserción Social (Creset), que dejaron al menos 3 muertos. Los altercados se registraron en Huimanguillo, Comalcalco y Villahermosa, en donde se registraron un muerto por cada penal.

El secretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, dijo para El Heraldo de Tabasco que el caos de anoche en Tabasco fue provocado por bandas locales. Agregó que no hay detenidos, solo líneas de investigación.

🚨#ÚLTIMAHORA | Difunden en redes videos del presunto motín y quemas al interior del #CRESET pic.twitter.com/oWZYwO2rXe — El Heraldo de Tabasco (@heraldodetab) December 23, 2023

Mencionó que el motín en el Creset de Huimanguillo dejó un fallecido. Lo mismo en el penal de Huimanguillo, en donde se confirmó el fallecimiento de un reo. Mientras que en el Cereso de Comalcalco se registró otro muerto.









También mencionó que no será fácil resolver los casos, debido a la espontaneidad con la que sucedieron los hechos.

Cerca de las 12 de la noche, ambulancias ingresaron a las instalaciones para atender a los reclusos heridos, luego de que se detuviera el motín al interior del Creset.

Reportan atentado contra Bermúdez Requena y quema de vehículos

Horas antes, se reportó un atentado contra el secretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, en el Fraccionamiento Campestre. Vecinos entrevistados por El Heraldo de Tabasco dijeron que esucharon detonaciones y fuerte movilizaciones de elementos de seguridad.

"Yo estaba en mi casa, de pronto escuché las detonaciones. Pensé que eran cuetones por las fechas, pero al asomarnos a la ventana vimos vehículos circulando a fuerte velocidad. No sabemos qué pasó, llegaron patrullas, nadie nos dice nada. Solamente el gobierno sale a decir que no fue contra Hernán, como se maneja en chats de vecinos. Entonces, ¿qué fue? Deberían garantizar seguridad y aclarar, como es su responsabilidad. No sabemos nada y seguramente nunca lo sabremos", mencionó una vecina del Campestre.

🚨#ULTIMAHORA | Vecinos del Fraccionamiento Campestre reportan intensa movilización policíaca tras presunta balacera. pic.twitter.com/doouhV660R — El Heraldo de Tabasco (@heraldodetab) December 23, 2023

Poco después, el vocero oficial del gobierno, Juan C. Castillejos, desmintió que se tratara de un atentado; sin embargo, los vecinos relataron que tras las detonaciones hubo un fuerte operativo donde participaron elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República.

Asimismo, Bermúdez Requena dijo que el atentado era falso y dijo que la movilización era por aparente persecución entre dos unidades del crimen organizado, además comentó que fue de imprevisto y coincidió con cu casa.Pese a ello, fueron desplegados mil 600 elementos de seguridad en la zona.

Uno de los autos incendiados sobre la vía Villahermosa- frontera. Foto: Iván Sánchez| El Heraldo de Tabasco

Tras el altercado en el Fraccionamiento La Campestre, se reportaron vehículos incendiados en al menos tres entradas de Villahermosa.

En la carretera Villahermosa - Frontera fueron quemados un tráiler y un auto compacto a la altura del fraccionamiento Carlos Pellicer Cámara. De igual manera sobre el periférico de Villahermosa, a un paso de la carretera a Nacajuca, fue incendiado un remolque. El tercero se ubicó sobre la carretera a Cárdenas fueron quemados dos autos más, a la altura de la ranchería González.

En redes sociales comenzaron a circular diversos videos de unidades incendiadas, aunque las autoridades salieron a desmentir los clips y dijeron que la versión de que cerca de 15 o 20 unidades habían incendiadas en diversas partes del municipio no corresponden al estado de Tabasco.

|| Con información de El Heraldo de Tabasco ||