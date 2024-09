Organizaciones LGBTQ+ se pronuncian contra prohibición de shows de drag queens en NL

Organizaciones de la sociedad civil y colectivos en defensa de los derechos LGBTQ+ denuncian la prohibición de shows de drag queens en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, bajo el argumento de que se busca proteger a las infancias.

Hace unos días se publicó el nuevo Reglamento de Espectáculos para el Municipio de San Nicolás de los Garza, que en su Artículo 95 prohíbe: “Realizar espectáculos en donde personas desnudas o semidesnudas realicen movimientos, bailes, danzan o caminen exhibiendo su cuerpo, así mismo los shows denominados drag(s) queen(s) y travesti”.

La regidora Claudia Carranza aseguró que estos cambios legales no limitan la libertad, sino que buscan “cuidar a las niñas y a los niños de espectáculos que no son apropiados para su edad” y que “no solo puede confundirlos, sino también exponerlos a contenidos que no están preparados para consumir”.

Distintas organizaciones en defensa de la diversidad sexual, como la Coalición Mexicana LGBTTTI+ y The Trevor Project México, calificaron la prohibición como un acto de discrimnación contra esta población y en contra de su derecho humano al trabajo, establecido en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

La directora ejecutiva de The Trevor Project México, Edurne Balmori, dijo que la comunidad drag es un espacio seguro donde las personas pueden explorar su expresión y que protege a las juventudes LGBTQ+ de la depresión al asociar sentimientos positivos hacia la diversidad de identidades.

En este sentido, el comunicado de The Trevor Porject México recupera los resultados de su Encuesta 2024 sobre la Salud Mental de las Juventudes LGBTQ+, en la que determinaron que en la región del noreste (Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas) se presentó la tasa más alta del país de intentos de suicidio en las juventudes LGBTQ+ al alcanzar 36 por ciento de este sector de la población.