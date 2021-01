Piden regresar protección a exfuncionarios en Jalisco

GUADALAJARA. La presidenta de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de Jalisco, Mariana Fernández Ramírez, propuso que regresen los servicios de protección a exfuncionarios de la entidad.

La legisladora, quien era muy cercana al exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, asesinado hace un mes, criticó que en diciembre de 2018 los diputados, sin ser expertos en el tema, aprobaron reducir el número de escoltas a exfuncionarios, por lo que propuso una iniciativa para regresar esos servicios de protección.

Fernández Ramírez ha alertado en varias ocasiones sobre riesgos de recortar la asignación de escoltas. “Lo voy a decir con dolor: me hubiera encantado no tener razón; la realidad es que los hechos ocurridos recientemente me la concedieron, hoy tenemos que lamentar la muerte de un exgobernador y lo siento en el alma”.

La priista aclaró que “no se trata de privilegios, se trata de ser recíprocos con la gente que le sirve al Estado. Si queremos gobernantes que den resultados y que tomen decisiones que impacten en beneficio del orden público y el interés social necesitamos que el Estado también cuide a esos funcionarios”.

Al inicio de esta Legislatura se aprobó una iniciativa para limitar el número de escoltas que deberían proteger a los exfuncionarios cuya actividad estuvo relacionada con asuntos de seguridad pública y combate al crimen organizado.

Dicha propuesta, refirió la legisladora priista, se avaló sin un estudio de por medio que determinara, con parámetros serios, el nivel de seguridad mínima indispensable para preservar la integridad física de los sujetos de protección; además, obligó a publicar el número de elementos asignados para la seguridad de estos funcionarios. Con información de Elizabeth Ibal