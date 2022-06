¿Está prohibido tomarle foto a la boleta electoral?, esto dice el INE

Ante rumores difundidos en redes sociales respecto a que el Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió el uso de celulares durante la jornada electoral, el instituto encargado de las elecciones en México ha emitido un comunicado oficial al respecto. Esta es su postura ante la práctica de los votantes de tomarle fotos a su boleta o sacarse selfies.

Tras la inquietud surgida, el INE ha dado a conocer que en ningún momento se ha prohibido a los electores ingresar con teléfonos celulares en su casilla.

¿ES UN DELITO?

En ese sentido, aclaran que no han anunciado restricción alguna respecto al uso de estos dispositivos electrónicos y que tampoco es considerado un delito.

“Falso que el INE prohíba a los y las votantes ingresar a la casilla con su teléfono celular”, publicó el INE a través de sus cuentas oficiales.

SOLO ES UNA RECOMENDACIÓN

Si bien el INE no impide el uso del celular al momento de realizar el voto, sí recomiendan no hacer uso del teléfono al momento de la votación.

"Se les sugiere no usarlo dentro de la mampara. El voto es libre y secreto", añadió el instituto en su mensaje publicado este sábado 4 de junio.

➡️ Falso que el INE prohíba a los y las votantes ingresar a la casilla con su teléfono celular. Se les sugiere no usarlo dentro de la mampara. El voto es libre y secreto #Certeza2022 #Elecciones2022MX https://t.co/r3fIPVs92n pic.twitter.com/TKKml0MAPu — @INEMexico (@INEMexico) June 5, 2022





En la publicación agregan que en los manuales de capacitación que utilizó el INE para el proceso electoral local 2021-2022 se señala que las y los votantes sí pueden ingresar a la casilla con su teléfono celular. “Sin embargo, se les sugiere no utilizarlo en la mampara al momento de ejercer su voto”, recalcaron.

SELFIES Y FOTOS NO ESTÁN TIPIFICADAS COMO DELITOS

El viernes 3 de junio El Sol de Tampico informó que Francisco Javier Muniz Manzano, consejero presidente del INE en Tamaulipas sostuvo que el uso de celulares al momento de acudir a votar no está tipificado como una falta legal.

"No hay una prohibición expresa por la ley y no sabemos si en un momento dado el ciudadano a la hora de tener la boleta en frente le va a tomar una foto, no hay quien la vigile”, expuso el funcionario.

ESPERAN PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 11 MILLONES DE MEXICANOS

Autoridades electorales prevén que este domingo participen más de 11 millones de mexicanos en los seis estados del país donde se desarrolla el proceso electoral.

En esta jornada electoral están en juego cuatro estados gobernados por Acción Nacional (PAN), uno en coalición con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dos bajo administraciones del PRI.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, en Aguascalientes son un millón 34 mil 608 personas que tienen ese derecho; en Quintana Roo un millón 335 mil 173 residentes están habilitados para votar; en Oaxaca son tres millones ocho mil 790 electores; en Hidalgo, dos millones 248 mil 693 votantes tienen el derecho de sufragar; en Durango son un millón 338 mil 589 los electores, mientras que en Tamaulipas son dos millones 737 mil 311 ciudadanas y ciudadanos que tienen la oportunidad de participar en la elección del gobernador.

