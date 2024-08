¿Qué ha dicho Rubén Rocha Moya sobre El Mayo Zambada y Héctor Melesio?

Tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel del Pacífico y el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda; el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya ha emitido declaraciones sobre ambos temas en las que sostiene que no sabe nada sobre el arresto del capo y atribuye a la Fiscalía de Sinaloa la responsabilidad de investigar el caso Cuén.

Ambos sucesos ocurrieron el 25 de julio pasado. Durante ese jueves, no hubo ningún pronunciamiento oficial de autoridades mexicanas sobre la detención de “El Mayo”, ni sobre el homicidio de Cuén Ojeda. Fue hasta el viernes 26 de julio, cuando Rocha Moya habló únicamente del asesinato del exrector.

En su cuenta de X, a la 01:42 de la madrugada el gobernador de Sinaloa se dio por enterado de “los hechos a consecuencia de los cuales ha perdido la vida el maestro Héctor Melesio cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa”. En el mismo mensaje, pidió a la Fiscalía del estado realizar “una investigación inmediata, diligente y objetiva”.

Más tarde, en su perfil de Facebook, Rocha Moya replicó su mensaje a través de un video en el que afirmó que estaba fuera del estado, sin precisar su paradero. Esta publicación se hizo a las 02:18 de la madrugada. Después de ambas publicaciones en redes sociales, Rocha Moya no volvió a publicar sobre ambos temas.

El lunes 29 de julio, en su conferencia “Semanera”, el gobernador Rubén Rocha evitó hablar sobre la detención de “El Mayo” Zambada y sobre el caso Cuén se limitó a externar sus condolencias e insistió en que la Fiscalía estatal debía investigar a fondo el homicidio. En la rueda de prensa no se permitieron preguntas.

No obstante, al ser abordado por medios de comunicación luego de la conferencia, señaló que Sinaloa cuenta con elementos de seguridad dispuestos a atender cualquier conflicto tras la detención de Ismael Zambada. Asimismo, afirmó que “le gustaría que la tranquilidad prevaleciera”.

Todo puede ocurrir y por eso está el gobierno, nosotros tenemos la responsabilidad ante cualquier circunstancia. Estamos atentos de todo para defender la seguridad de los sinaloenses dijo.

El mismo 29 de julio, sobre la muerte de Héctor Melesio Cuen Ojeda, el gobernador profundizó en que la Fiscalía es autónoma y agregó “tengo confianza de que esto se resuelva”.

Dos días después, el 31 de julio, Rubén Rocha Moya rechazó que en Sinaloa haya “toque de queda” a raíz de la detención de “El Mayo” Zambada. “No hay nada, está tranquilo, yo quisiera que así siguiera estando, no tenemos algún indicio de que se pueda trastocar la seguridad y estamos muy atentos de eso”, comentó.

En su siguiente conferencia Semanera, realizada el martes 6 de agosto, el gobernador sólo presentó los detalles de la reunión en la que participó junto a otros mandatarios estatales y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Apenas, el jueves pasado, 8 de agosto, Rocha Moya rechazó las versiones de medios internacionales sobre que el Gobierno de Sinaloa estaba enterado de la detención de “El Mayo” Zambada, versión que el gobernador negó.

Nosotros estamos ajenos totalmente de ese tema. Yo me enteré en la tarde-noche porque estaba afuera de la ciudad y lo digo claramente, estaba en Los Ángeles. No sé de dónde salió la avioneta, nadie se ha puesto de acuerdo de donde salió, hay un periodista de Londres que da lugares, pero bueno, nosotros no sabemos, no tenemos ninguna información al respecto dijo.

Sobre la versión de una reunión entre “El Mayo” y Héctor Melesio Cuén, Ruben Rocha evitó opinar para “honrar la memoria de su adversario político”.

No quiero hablar de ese tema, porque en primer lugar a mí no me consta, quiero honrar la muerte de Héctor Melesio, fue adversario político, no puedo hablar mal de él subrayó.

Este sábado, un comunicado difundido por el abogado de “El Mayo” Zambada reveló que el día de la detención y el homicidio -25 de julio- el líder del Cártel de Sinado iba a reunirse con Personajes como Rocha Moya, Cuén Ojeda, así como otros capos como Joaquín Guzmán López e Iván Guzmán Salazar, ambos hijos de “El Chapo” Guzmán.

Luego de que el comunicado se hizo público, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado al respecto en su gira por el norte del país; “a ver qué dice él”, expresó el mandatario. Hasta el momento, Rubén Rocha Moya no ha dado más declaraciones y se prevé su participación en la inauguración del Hospital General IMSS-Bienestar Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastélum”.