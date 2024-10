Salamanca lleva un año sin jefe de la policía

SALAMANCA. Esta ciudad, que en los primeros tres días de octubre registró 16 asesinatos, lleva más de un año sin secretario de Seguridad Pública tras la renuncia del excoronel de la Fuerza Aérea, Alejandro Flores Jiménez, el 30 de agosto de 2023. Y así continuará, sin titular de esa dependencia, porque el perfil recomendado por la Federación no pasó las evaluaciones de control y confianza, confirmó el presidente municipal, César Prieto.

Luego de dos meses en que se dio a conocer que el perfil recomendado por la Federación para asumir la titularidad de Seguridad Pública en Salamanca presentaría las evaluaciones de control y confianza, el alcalde César Prieto informó que los resultados no fueron positivos, por lo que el secretario del Ayuntamiento, Jesús Guillermo García Flores, permanecerá como encargado de despacho de Seguridad.

“No, no fue un examen positivo, lamentablemente vamos a tener que hacer nuevo examen porque, lo tengo que decir, no puedo meter a cualquiera en un tema tan delicado como seguridad. El licenciado Jesús Guillermo, que es persona de mi confianza, que es profesional y que ha dado buenos resultados, ya no quiere estar como director de Seguridad Pública, sin embargo, pues tiene la responsabilidad y el objetivo es tener un perfil, ya los vamos a presentar”, explicó el presidente del municipio.

El alcalde mencionó que ya se cuenta con otro perfil, que presentará las evaluaciones a efecto de cumplir con los requerimientos que establece la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato para los mandos en los municipios, para contar con esa titularidad en su segundo periodo de Gobierno, ya que es el primer presidente municipal en la historia de Salamanca en gobernar un segundo periodo de manera continua.

“En este momento ya tenemos un perfil que vamos a presentar su examen de control y confianza, estoy seguro que este segundo perfil va a ser aprobado sin ningún problema, es de Guanajuato”, puntualizó César Prieto.

El anterior secretario de Seguridad fue el excoronel de la Fuerza Aérea, Alejandro Flores Jiménez, quien renunció al cargo el 30 de agosto de 2023 tras declarar que su separación se debió al recorte presupuestal de la dependencia a su cargo, entre otras inconformidades relacionadas con la operatividad y la toma de decisiones.

En los primeros tres días del mes, Salamanca registró 16 muertes violentas en varias zonas del municipio. Uno de estos hechos se reportó el martes, en un centro de rehabilitación de adicciones, donde fueron asesinados cuatro personas.