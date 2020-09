Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo, da positivo por Covid-19

El alcalde de Fresnillo, Zacatecas ha resultado positivo a contagio por Covid-19, por lo que se mantendrá en aislamiento domiciliario para atender las recomendaciones que le han hecho los médicos. Continuará atendiendo sus actividades de manera virtual.

A través de un mensaje publicado en su perfil social de Facebook, el presidente municipal asegura que se siente bien.

El alcalde explica que pese a la contingencia continuó realizando actividades propias de su encargo, procurando atender en todo momento las medidas sanitarias, pero, asegura “todos estamos expuestos”.

En el mismo comunicado, exhorta a la población a no relajar las medidas ni el cuidado personal, así como sus oraciones para que todo salga bien.

El municipio de Fresnillo, Zacatecas tiene un acumulado de mil 305 casos de contagio de Covid-19, hasta el día de hoy.

