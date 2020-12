Silvano Aureoles no descarta nuevo confinamiento en Michoacán

El gobierno de Michoacán valorará la posibilidad de establecer un nuevo confinamiento en el estado, en caso de que los casos de Covid-19 sigan creciendo con la llegada de una nueva cepa del virus.

En conferencia de prensa, el gobernador Silvano Aureoles Conejo subrayó que la determinación de un nuevo confinamiento se definirá a través de un análisis del número de contagios que se reporten a partir de que comiencen a desarrollarse las fiestas de este cierre de año.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"La posibilidad de cierre del confinamiento obligatorio no lo tenemos programado, pero no lo descartamos, porque lo más importante es que no se muera la gente; entonces vamos a estar monitoreando, pero si se requiere tomar medidas adicionales, las vamos a tomar, en coordinación con los presidentes municipales", declaró el mandatario estatal.

Incluso, Aureoles Conejo habló sobre retomar la instalación de cercos de seguridad sanitaria en los accesos a la entidad, a fin de poner freno a la propagación del coronavirus.

Ante el anuncio del mandatario estatal, es importante mencionar que Michoacán contabiliza hasta el último corte 31 mil 318 casos de Covid-19 y 2 mil 510 decesos por contagio.