Transportistas con rutas a Chilpancingo paran labores por violencia

Sitios de transporte público que cubren rutas foráneas hacia el sur de la capital, como Petaquillás, Mochitlán, el valle del Ocotito y Tierra Clorada, anunciaron suspensión del servicio los días lunes 12 y martes 13 de febrero, ello como consecuencia de la ola de inseguridad y violencia que se ha tenido en la capital del estado.

Los sitios de transporte publicaron en sus redes sociales que no habrá servicio estos días, sin dar ninguna explicación al respecto, únicamente que no habrá servicio; en el caso de las rutas de Tixtla la información se dio directo a los pasajeros para que tomen las previsiones pertinentes pues no habrá posibilidad de viajar a la capital estos dos días.

Hasta el momento se desconoce si los choferes realizarán alguna manifestación o la actividad más allá de la suspensión del servicio, pero en el pasado estas rutas de transporte ya han realizado manifestaciones de manera conjunta.

Unidades de sitios que cubren rutas hacia el sur de la capital, hacen base bajo el puente cerca del punto conocido como El Parador del Marqués, argumentando que es peligroso para ellos estar en el centro de la ciudad. /Foto: Abel Miranda / El Sol de Acapulco.

La crisis del transporte inició el pasado lunes 5 de febrero, luego de la jornada violenta que dejó seis transportistas muertos en esta capital de ellos tres choferes de urvan y tres de taxi, uno de ellos quemado dentro de su unidad.

Desde el miércoles, el gobierno del estado anunció el reforzamiento de seguridad en Chilpancingo con más de 500 elementos, entre policías estatales, y miembros del Ejército y Guardia Nacional que instalarían 11 bases de operaciones y tendrían apoyo aéreo según anunciaron en un boletín de prensa.

Asimismo, el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, anunció que con el dispositivo de seguridad se logró restablecer el viernes hasta en un 80 por ciento el servicio de transporte.

Cabe destacar que los sitios del transporte que cubren rutas hacia el sur de la capital permanecen vacíos y las unidades hacen base bajo el puente cerca del punto conocido como El Parador el Marqués, porque el principal peligro lo ven dentro de la ciudad.

Sitios de transporte foráneo permanecen cerrados en el centro de Chilpancingo. /Foto: Abel Miranda / El Sol de Acapulco.

Aunque oficialmente no se ha establecido una postura del por qué a estas rutas de transporte se les ha instalado su base sólo al sur de la ciudad. Se especula que se les asocia con el grupo delictivo conocido como Los Ardillos, que justamente controlan el territorio en este lugar, mientras que las que hacen servicio al interior de la ciudad y los taxis se les considera parte de la organización de Los Tlacos, por ello es que también las rutas que van hacia el bulevar Chilpancingo-Petaquillas no pueden entrar a esa zona.