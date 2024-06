La UNAM en Yucatán; un proyecto que tiene 20 años fomentando las ciencias exactas

Mérida, Yucatán. La Universidad Nacional Autónoma de México hace 20 años llegó a Yucatán con el objetivo de extender sus alas y convertirse en una propuesta más de desarrollo educativo para el Sureste Mexicano y hoy, luego de dos décadas, con una oferta académica de siete licenciaturas, posgrados, investigaciones, gran difusión cultural y más de 600 alumnos y más de 200 académicos elevan “Goyas” en esta entidad.

La Doctora Carolina Depetris, directora del Centro Penínsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM (CEPHCIS), recuerda cuando inició el proyecto de expansión.

“Nosotros empezamos hace 20 años con el CEPHCIS y la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación (UMDI) de Sisal. Fue el 10 de junio de 2004, y desde entonces la UNAM, con el espíritu nacional que tiene, creó esa idea original que tuvo de extender sus redes hacia el Sureste, esa idea fue afortunada porque ahora tenemos el Campus Yucatán, con muchas entidades especialmente del área de ciencias”, expone la académica.

En la UNAM Yucatán hay dos subsistemas, el de humanidades y el de ciencias, el CEPHCIS es el único que pertenece dentro del Campus Yucatán a un sistema de humanidades, todas las demás entidades involucran Ecología, Química, Matemáticas, Ingenierías, que pertenecen al sub sistema de ciencias.

Por ejemplo, en la UMDI Sisal, Yucatán se imparte la Licenciatura en Manejo Sustentable de Zonas Costeras. Aquí se tiene por objetivo formar personal calificado y capacitado en los diversos campos de la ecología y biología de los organismos que habitan la zona costera, desarrollar investigación científica que aporte conocimientos que puedan servir de base para el manejo y conservación de la zona costera y apoyar al desarrollo regional a través de la transferencia de conocimientos al sector social, gubernamental e iniciativa privada, sobre los métodos más apropiados para el manejo y la conservación de los recursos costeros.

UNAM Yucatán. Foto: Editoras OEM

En el CEPHCIS se fortalece la licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural. “Somos un centro de investigación, entonces la docencia que nosotros procuramos es aquella que está vinculada a la investigación, o sea que más bien apuntamos a la docencia de posgrado más que la docencia de grado y estamos vinculados a los posgrados de nuestra universidad”, dice la Dra, Carolina Depetris.

El Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales cuenta con la maestría en Trabajo Social y en Ciencias Políticas y Sociales “y estamos con miras para impartir otros dos posgrados”.

Para Depetris su proyecto es consolidar al CEPHCIS en investigación interdisciplinaria en ciencias sociales y humanidades, “vincularlo mucho más concéntricamente con las entidades de educación superior de Yucatán, del Sureste, con el propio país y hacia afuera, irradiar a todos lados y proyectarnos, este es uno de mis grandes desafíos”.

En cuanto a investigaciones están relacionadas con el derecho de la naturaleza; Ecología, Antropología en estudios mesoamericanos, en temas de gobernanza, en historia del arte, historia de la península, cuestiones de género, lingüística, sociología, el problema de la mancha urbana, “pero siempre tratando de mantener el carácter interdisciplinario. Ese diálogo para nosotros es muy valioso y la realidad es que así funciona el mundo hoy en día”.

La llegada de la UNAM a Yucatán responde a la propia voluntad de la Universidad para responder a las necesidades sociales del país “impulsando la generación de conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos, formando personal especializado y manteniendo el interés por impulsar la cultura y reforzar los valores regionales de la península de Yucatán”.

Por su parte, el Secretario General de la Escuela Nacional de Estudio Superiores (ENES), Rubén Torres Martínez, comentó que hoy por hoy el Campus de la UNAM Yucatán está conformado por 10 entidades que aquí se especifican de manera cronológica conforme se fueron creando.

UNAM Yucatán. Foto: Editoras OEM

El 10 de junio de 2004 se inauguró la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Sisal de la Facultad de Ciencias y se formó la Unidad Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Coordinación de Humanidades (UACSHUM).

Dos años después, en 2006, se aprobó la creación del plan de estudios de la Licenciatura en Manejo Sustentable de Zonas Costeras, que se impartiría en la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de Sisal de la Facultad de Ciencias.

El 17 de agosto de 2007 se crea el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales y se aprueba la creación del plan de estudios de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales.

En 2008 inicia actividades la Unidad de Química de Sisal de la Facultad de Química.

Luego de seis años, en 2010 inició actividades el Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros (LIPC), del Instituto de Ingeniería, en Sisal. Además, se firmaron las bases de colaboración que permitieron la creación de la Unidad Académica de la UNAM en Sisal.

Al llegar al 2015, el CEPHCIS y la UMDI-Sisal se unen al Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico de Yucatán (SIIDETEY). Además, la UNAM se incorpora a las actividades del Parque Científico Tecnológico de Yucatán con las siguientes entidades: Facultad de Ciencias y Química e Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas.

En agosto de 2018, la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) unidad Mérida inicia actividades con 4 licenciaturas y abre sus puertas el Instituto de Ecología.

En 2019 llega el acuerdo de creación del Campus de la UNAM en Yucatán y un año después inicia actividades la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

UNAM Yucatán. Foto: Editoras OEM

Para el 2022, 18 años después del arribo de la UNAM a estas tierras, inician actividades los Institutos de Química y de Geografía.

El Secretario General de la ENES explicó que actualmente la oferta académica cuenta con siete licenciaturas y 4 maestrías.

1.Manejo Sustentable de Zonas Costeras

2.Desarrollo y Gestión Interculturales

3.Ciencias Ambientales 4.-Ciencias de la Tierra

5.-Geografía Aplicada

6.-Ecología

7.-Sociología Aplicada

Maestrías

1.-Trabajo Social

2.-Estudios Político Sociales

3.-Gobierno y Asuntos Públicos

4.-Ciencias del Mar

La matrícula actual es de 615 alumnos y para el próximo agosto pretenden llegar a 700, además alrededor de 50 licenciados estudian un posgrado. Hoy después de 20 años de haber llegado a estas tierras por la UNAM-Yucatán circulan alrededor de mil 200 personas, entre estudiantes, académicos y administrativos.

La apuesta de la UNAM ha sido positiva dice el Doctor Rubén Torres Martínez, sin embargo suspira y comenta que no es suficiente. “Yo más bien ahí soy crítico y me parece que ahí tenemos que empujar más la presencia, tenemos que tener más impacto local, territorial. Pienso que no podemos contentarnos con solamente mantener alguna investigación básica, si no que es necesario el requerimiento de tener un impacto, de tener un pensamiento crítico, innovador y por ese lado es donde estamos avanzando”, concluye el académico.