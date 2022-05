Despiden a Yolanda Martínez; participantes exigen justicia

Yolanda Martínez Cadena ya reposa en el panteón Jardines de los Pinos, en el municipio de Juárez, Nuevo León, la misma localidad donde fue encontrado su cuerpo el 8 de mayo, tras haber desaparecido el 31 de marzo.

Antes de partir el cortejo fúnebre, se efectuó una misa en el oratorio de las capillas donde fue velada en Monterrey.

Te recomendamos: Despiden a Yolanda Martínez en funeraria de NL; su padre reitera que fue feminicidio

En las capillas, amigos y familiares realizaron oraciones y cantaron melodías para dar el último adiós a la joven de 26 años que deja una pequeña de 4 años, quien acompañada de su abuelo Gerardo Martínez, despidió a su madre.

En el velatorio que fue abierto a todo el público, muchos de los asistentes portaron playeras blancas con la fotografía de Yolanda impresa.

En el cementerio, Yolanda fue despedida a ritmo de una banda de música, que interpretó melodías que le gustaban, y posteriormente, los ahí presentes soltaron globos y exigieron justicia.

Sepultan a la joven Yolanda Martínez en el panteón Jardines de los Pinos, NL. Foto: Cortesía Maricruz Gutiérrez

Padre reiterea que es un caso de feminicidio

Gerardo Martínez volvió a sostener la teoría de que a su hija la asesinaron y pidió públicamente a él o a los asesinos, que tengan el valor de entregarse a las autoridades, pues nadie tiene el derecho de acabar con una vida.

"Nosotros no somos nadie para juzgar, nada más a Dios es al que le corresponde, por lo mismo no tenemos ningún derecho de arrebatar vidas. Por eso yo le pido de la manera más atenta a las personas que me dañaron que tengan ese gran valor, que no tengan miedo, entréguense a las autoridades", clamó.

Foto: Cortesía Maricruz Gutiérrez

“Me seguirán viendo, claro que seguiré buscando a los responsables, tengo las puertas abiertas en Palacio de Gobierno y en la Fiscalía, le suministraron un medicamento por medio de una inyección, los botes de veneno los sembraron porque vieron que tenía depresión, estaba desesperada por buscar trabajo y generar dinero para la fiesta de su hija”, añadió al insistir en que fue feminicidio.

Yolanda es la tercera mujer desaparecida que apareció muerta en un mes y medio desde abril, después de María Fernanda y posteriormente Debanhi.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De acuerdo a las cifras oficiales de la Fiscalia General de Justicia de Nuevo León, se tiene el reporte de 23 mujeres desaparecidas actualmente.