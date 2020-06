¿Polvo de Sahara? Tolvaneras sorprenden a la Comarca Lagunera

Torreón, Coahuila.- Este miércoles, los habitantes de la Comarca Lagunera fueron sorprendidos con fuertes vientos y una lluvia de polvo que incluso generó en pánico, pues se pensó eran los estragos de la nube de polvo del Sahara que se pronosticó para esta semana en México.

Alrededor de las 10:30 de la mañana se ensombrecieron las calles de toda la región lagunera de Coahuila y Durango, para que después una fuerte racha de viento azotara.

De inmediato, las redes sociales se llenaron de las imágenes y videos de estos fuertes vientos y desatando diversas teorías, desde la nube de polvo del Desierto de Sahara hasta que se trataba de otro fenómeno natural enlazado a un año que ha dejado grandes sorpresas.

La mañana de este miércoles se convirtió en noche luego de los fuerte terregales registrados en La Laguna | Roberto Rodríguez

Torreón fue tendencia por algunos minutos en Twitter gracias a las icónicas imágenes de los terregales | Roberto Rodríguez

Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aclaró que el fenómeno fue provocado por un sistema frontal acompañado de un canal de baja presión, acompañado de rachas de viento superiores entre 30 y 80 kilómetros por hora, así como una fuerte tolvanera y lluvia.

Este fenómeno proviene de Chihuahua y se trata de un frente frío que, asociado con una masa de calor estacionaria, al chocar provocó la tolvanera que ha provocado derrumbe de árboles y espectaculares, ortos circuitos y en ciertos lapsos una nula visibilidad para los automovilistas.

"La realidad es que este sistema frontal (frente frío) no estaba en nuestras proyecciones, no aparece ni con número ni con nombre, pues no estaba contemplado en el centro de pronósticos de la Comisión Nacional del Agua", indicó José Abad Calderón Partida, de la Conagua, quien admitió que también los sorprendió.

