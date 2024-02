El Espectador / Marco Antonio Reyes Saldívar lanza amenaza por una columna

“Me permito destacar que no existe evidencia que acredite los dichos de la información publicada en la columna denominada El Espectador, en la edición impresa y las plataformas digitales de ese medio, pues no existen resoluciones, sentencias o investigaciones del Poder Judicial de la Federación, Ministerios Públicos, Auditoría Superior de la Federación, Servicio de Administración Tributaria, Comisión Federal de Competencia Económica, Secretaría de la Función Pública o cualquier otra autoridad competente en la materia”, asegura Julio César Velázquez Hernández en una carta enviada a este reportero, en su carácter de apoderado legal de Marco Antonio Reyes Saldívar.

Se refiere al texto de este reportero, titulado “Tras las huellas de Raúl Beyruti”. Y manda una liga, que lleva directamente a una nota del periódico Excélsior, que no tiene nada que ver con lo que informamos.

Dice en su misiva: “Es así que la publicación dolosa, basada en mentiras sin sustento jurídico y/o documental alguno genera un desprestigio y posible daño moral, a mi Representado, ya que, como se sabe, goza de la tutela Constitucional a la Dignidad. Por lo tanto, reservamos las acciones de ley en contra de quien o quienes resulten responsables al tratarse de un acto doloso y sin fundamento o resolución judicial”.

Agrega: “De manera falsa la columna El Espectador del diario El Sol de México afirma que mi Representado sostiene una relación de amistad con una persona de nombre Alejandro Rodríguez, (Afirmación completamente FALSA) y que en su carácter de Representante Sindical viene denunciando a funcionarios, instituciones y/o empresas que no son afines a la Organización Sindical que Representa, aseveración completamente errónea, incurriendo ese Medio en afirmaciones Falsas, Erróneas y Dolosas pues no acredita ni muestra (POR QUE NO EXISTEN) documentación o prueba alguna, ya sea acusación y/o sentencia formal comprobable que sustenten las mentiras que cita en su medio”.

Continúa: “Por el contrario, a lo que dolosamente asegura ese medio, Marco Antonio Reyes es representante de miles de trabajadores que prestan sus servicios a distintas empresas del Sector Servicios Integrales de Limpieza, quienes hoy cuentan con el respaldo de una Asociación Sindical dedicada a salvaguardar sus derechos laborales ante las empresas o autoridades”.

Con mucho respeto, le mandamos a decir al señor Reyes Saldívar a través de este espacio y su abogado, que lean bien.

Julio Cesar Velázquez Hernández, representante Legal de Marco Antonio Reyes Saldívar. En referencia a su comunicación, con fecha 12 de febrero de 2024, y con fundamento en los artículos relativos y aplicables a la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, se señala:

La columna El Espectador, que yo redacté, jamás menciona el nombre del ciudadano Alejandro Rodríguez, que usted cita en su carta aclaratoria. Le puedo asegurar además, que conozco al señor que refiere en su misiva y nunca lo relacioné con lo que mis fuentes me informaron.

⁠Hay evidencia de correos electrónicos, así como de textos de WhatsApp y personas cercanas a la persona que usted representa, que compartieron datos e información para esta columna. Tenemos la información que sustenta el texto.

⁠En cuanto al resto de su comunicación, me reservo mis comentarios puesto que su contenido no forma parte de la columna de opinión. Tal vez se basa en la información que manda de Excélsior, tal vez no leyó bien lo que redacté, pero no tiene nada que ver con el contenido de mi texto. Reitero, lean primero antes de lanzar ofensas y acusaciones.

Seguiremos informando.