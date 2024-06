El Espectador / ¿Sobrevivirá Ford la transición?

James Farley, Presidente y CEO de Ford Motor Company, anticipa que no todas las empresas automotrices sobrevivirán la transición hacia los vehículos eléctricos. “No, no creo que todos lo logren. Y los estudios de caso más interesantes en el corto plazo son las marcas de vehículos totalmente eléctricos que no tienen un negocio rentable”, dijo la semana pasada, durante la Conferencia Anual de Decisiones Estratégicas organizada por Bernstein.

Explicó que está surgiendo una ley natural en el negocio, el de la tecnología implicada, como el software y los servicios asociados. Es nuevo para los tradicionales, como Ford o General Motors o Nissan.

“Van a escuchar a todos los CEO hablar sobre la transición a los vehículos eléctricos y todo lo que les van a mencionar es el costo o eso es de lo que deberían hablar. Así que, estratégicamente, eso requiere que una empresa tradicional como Ford interrumpa completamente los estándares de ingeniería, cadena de suministro y manufactura”, recordó Farley. “Eso en realidad no era algo para celebrar, era realmente necesario para la adecuación de costos usar una cadena de suministro completamente diferente, cambiar totalmente los estándares de diseño para nuestros componentes de vehículos eléctricos, integrarse verticalmente y tomar decisiones de abastecimiento”.

Dijo que en el tema del software necesitan el mejor talento y que la experiencia del consumidor en China digitalmente está muy por delante de Occidente.

“Lo que Huawei y Xiaomi han hecho dentro del vehículo está muy por delante de lo que podemos ver con CarPlay y Google Automotive Services. Esa es la ley natural ahora, en términos de gran software. Así que estratégicamente, ¿cómo lo haces? Debes tener el talento en la empresa para ofrecer al cliente esa funcionalidad en el lado del software, pero hacerlo de una manera que cumpla con los estándares en Occidente.

“Y eso estratégicamente, no se trata de actualizar tu arquitectura eléctrica o tener un gran equipo de software, eso es necesario. La suficiencia o el ganar provienen estratégicamente de tener el talento que pueda tomar ese nuevo estándar, el mejor estándar global, creo, y ejecutarlo con una pila de tecnología de software occidental. Es totalmente diferente. Estratégicamente, es una cosa totalmente diferente. Y por supuesto, todo esto está atrapado en la geopolítica, lo que lo hace todo más difícil o interesante dependiendo de tu punto de vista, pero… así que creo que lo que sigo repitiendo es que la ley natural es que debes tener una gran adecuación de costos y calidad para siquiera tener el derecho a competir y eso no está definido aquí en los Estados Unidos, está definido por China”.

El jefe máximo de Ford profundizó:

“Es una ley natural, como en los años 20 cuando apareció el Modelo T, es una ley natural que con la caída de precios se obtiene eficiencia industrial, eso es lo que ha sucedido en China. Y realmente no lo veo como algo difícil. Quiero decir, miren, tienen a Leap Motors con Stellantis, tienen a BYD y Toyota trabajando juntos en China. Tienen a VW trabajando con Xpeng. Tienen... Quiero decir, Jolion, solo mencionaré algunos, ¿verdad? La pregunta es, ¿quieres delegar esa capacidad a otra empresa o quieres desarrollarla en tu propia empresa? Esa es la elección estratégica.

“Y en cuanto a la dificultad, creo que esto es solo una ley natural, como, no tienes opción, si quieres ser el mejor del mundo, entonces la forma en que esto probablemente se desarrollará es, comenzando con las exportaciones hoy a Europa, por supuesto, a México y a muchos otros mercados. Observas el mercado tailandés y ASEAN, observas México, observas Europa y ya no solo en vehículos eléctricos, también en vehículos de combustión interna, esas marcas están realmente dominando. El 21 por ciento del mercado mexicano ahora proviene de China. Todos podríamos conducir hasta México hoy, no está lejos de aquí.

“¿Y por qué importa eso? Importa por la cadena de suministro, la cadena de suministro está allí. La cadena de suministro estará en ASEAN, la cadena de suministro estará en Europa Occidental, la cadena de suministro... en Europa Oriental, la cadena de suministro estará en África, la cadena de suministro estará en México. Y eso es una ley natural, supongo, de alguna manera”.

¿Sobrevivirá Ford?