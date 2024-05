El Espectador / ¿Ya viene el nuevo Tsuru?

Ya casi no vemos los tsurus por todas partes, ya no existen en los catálogos de ventas, y eso que eran unos autos muy solicitados en México, por esa percepción de calidad japonesa, de que gastaban poca gasolina y no tenían un diseño tan feo como el de los autos estadounidenses baratos. Sin embargo, en América del Norte, las ventas minoristas de Nissan crecieron 23 por ciento hasta 1.26 millones de unidades durante el año fiscal 2023. Las ventas en Estados Unidos aumentaron 20 por ciento, hasta 916 mil unidades, con un buen impulso de modelos clave como el Rogue y el Sentra. Mientras que México continuó con un fuerte impulso de ventas, manteniendo el liderazgo del mercado durante 16 años consecutivos. Y Canadá tuvo un sólido crecimiento del 34 por ciento interanual.

Makoto Uchida, el CEO de Nissan, y Stephen Ma, el CFO, presentaron los resultados de la japonesa al cierre del 31 de marzo del 2024. Parecería que con la llegada de autos eléctricos chinos a todos los mercados, la guerra de precios y el mayor poder adquisitivo de algunas familias en estos días, los autos de la empresa japonesa fueran rebasados en el gusto popular, lo cierto es que las ventas globales de unidades crecieron 17 por ciento, impulsadas por una fuerte demanda en todas las regiones clave, incluyendo Japón, América del Norte y Europa.

Makoto Uchida presentó el plan de negocios para el año fiscal 2024, conocido como "Arc", que prevé un crecimiento de las ventas unitarias de más del 7.5 por ciento, alcanzando 3.7 millones de unidades. Se espera que las ventas en China se estabilicen en 800 mil unidades, mientras que en Japón se anticipa un aumento del 3.3 por ciento, llegando a 500 mil unidades. En América del Norte, las ventas están proyectadas para aumentar un 13.3 por ciento, alcanzando 1.43 millones de unidades.

En México, Nissan planea continuar con su fuerte desempeño. Modelos como el Sentra y el Versa, junto con la introducción de nuevos modelos como el Kicks, son fundamentales para impulsar las ventas. La estrategia de Nissan en México se centrará en mantener su liderazgo de mercado mientras optimiza la calidad de las ventas y maximiza el valor para los clientes.

Durante la presentación, Uchida subrayó las inversiones estratégicas de Nissan en tecnologías futuras, incluyendo la electrificación, la conducción autónoma y la tecnología de baterías. Estas inversiones están diseñadas para consolidar el crecimiento a largo plazo de Nissan mientras se mantiene la rentabilidad. La presentación de los resultados financieros de Nissan subraya un año de transformación y crecimiento a pesar de los desafíos globales. La compañía ha logrado un equilibrio entre la reducción de costos y la inversión en el futuro, asegurando una base sólida para el crecimiento.

México, como mercado clave, continúa siendo un pilar fundamental en la estrategia global de Nissan, aunque ya no parece que así sea, por los autos que venden, con una la calidad que luce menor frente a nuevas marcas (incluso chinas), poca promoción de sus modelos, y tal vez lo más importante, el boca a boca. Ya casi no se escucha entre las familias mexicanas que exista un auto bueno, bonito y barato de Nissan. Han intentado con algunos, pero no lo han logrado. ¿Será ese un factor de peligro para su ambicioso plan de crecimiento? Tal vez no a corto plazo. Pero el caso de Sony y sus electrónicos frente a la competencia coreana debería de ser un asunto a tomar en cuenta en este mercado.

No sabemos con certeza qué sucederá con ellos, solo que están trabajando arduamente en esta carrera que han dominado. Por lo pronto, la compañía tiene como objetivo lanzar 30 nuevos modelos —16 de los cuales serán eléctricos— y renovar el 60 por ciento de sus vehículos de gasolina para el año fiscal 2026, alrededor de mayo de 2027. ¿Ya viene el nuevo Tsuru?