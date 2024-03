Momento Corporativo / Fibra Uno, más opciones para una consolidación

El fideicomiso inmobiliario que dirige Gonzalo Robina se sumó a la contienda por el portafolio industrial de Fibra Terrafina, un proceso donde participan otros cinco postores, de los que únicamente se conocen los detalles de Fibra Prologis que ofreció 42.5 pesos por certificado, inferior a la postura de Fibra Uno que es de 49.60 pesos, un premio de 18% respecto al cierre del lunes, y de concretarse la propuesta nacería el fideicomiso industrial más grande de México y Latinoamérica con más de 11.6 millones de metros cuadrados con una ocupación de 98.3%. Y ante la confirmación la pregunta inmediata es qué sucederá con Fibra Next, oferta que el SAT tiene detenida desde noviembre y que en una segunda evaluación sorpresivamente volvió a negar pese a que todos los documentos y trámites están cubiertos. La respuesta es que ambos procesos continuarán de manera independiente porque Fibra Uno está decidida a consolidar el segmento industrial que seguirá siendo beneficiado por el nearshoring, es decir que no son excluyentes ni una segunda vía para eludir la autorización de Fibra Next. La propuesta de Fibra Uno no es sólo más atractiva económicamente, sino que además se ejecutaría de manera mucho más ágil y beneficiaria a ambas partes.

Expectativa económica

“Una cierta desaceleración de la actividad económica en 2024 con control de la inflación”, así pronosticó Mapfre Economics que dirige Manuel Aguilera Verduzco sus expectativas sobre la economía mexicana en su reporte Panorama Económico y Sectorial 2024 donde una de sus principales conclusiones es que la economía global tendría un menor crecimiento este año, pero con una recuperación en 2025 con una tasa de 2.3% y 2.6%, respectivamente, con una inflación de 4.4% y 3.3%. Y en línea con dicha tendencia, Mapfre Economics espera un aumento para México de 2.0% y 2.1%, para 2024 y 2025, respectivamente, aunque advirtió que en el corto plazo el principal riesgo es una recesión en Estados Unidos que afectaría la producción, exportaciones y remesas, pero que compensarían perspectivas positivas que incluye el nearshoring, cambio de ciclo en política monetaria, y la fortaleza del tipo de cambio favoreciendo el proceso de desinflación.

Vital solución

La Red del Agua de la UNAM, el Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de UNESCO, Agua Capital y el Fondo de Agua de la Ciudad de México, presentaron el análisis “Perspectivas del agua en el Valle de México: propuestas hacia la seguridad hídrica” que incluye,14 propuestas, como saneamiento de cuencas, impulso al reuso, financiamiento, así como el aseguramiento de agua para riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades económicas de manera sustentable. El plan plantea una inversión de al menos 97 mil millones de pesos hasta 2040 para alcanzar la urgente seguridad hídrica en el Valle de México.