Dale toques de color y brillo a este invierno

Aunque es un cierre de año complicado para el mundo, los expertos en diseño de imagen internacionales invitan a no perder los ánimos y tomar las brochas del optimismo para renovar nuestro look y lucir radiantes.

La maquillista Gabriela Tudón y el peinador Ángel Ávila nos describen las tendencias que definen los estilos en esta temporada invernal y aquellos detalles que debemos tomar en cuenta para no cometer errores a la hora de elegir tonos, cortes e incluso, la forma correcta de aplicar cierto tipo producto.

En una sesión especial para El Sol de México en la que la actriz Michelle González fungió como modelo, los expertos pudieron demostrar sus conocimientos en este tema.

"La tendencia viene con ojos muy naturales, las cejas marcadas, los colores ocres, dorados y los delineados no convencionales. Es una tendencia con labios en vino, además del smokey eye en ocre y dorado. Se juega mucho con el negro con blanco encima de los párpados", explica Tudón quien ha trabajado junto con Ángel para producciones de Quentin Tarantino, Liam Hemsworth, y para Amy Pascal directora de Columbia Pictures. Fue senior make up artist de la firma MAC.

La experta recomienda adaptar todo esto adecuadamente al tipo de rostro, "en el caso de Michelle, le gustan las cejas híbridas levantadas de principio a fin. Las híbridas un poco despeinadas y más marcadas al final, siempre ayudarán a alargar el ojo.

"Las pieles vienen más brillosas como con un poco de polvo traslucido y con iluminador. Se marcan los laterales de la nariz y algo muy importante: los pómulos se resaltan con sombra aplicada no de abajo hacia arriba como muchas mujeres acostumbran, sino de la oreja hacia la boca en forma recta, esto es para todo tipo de rostro ".

Tudón sugiere que si tuvieras papada, "tienes que resaltar el mentón".

Para el cabello

"El wet look no tan marcado como de los años ochenta, cabello largo ondulado, sin dejar los lisos. El otoño-invierno viene con tintes en café fríos, se usan bastante sobre todo para los pieles morenas. Actualmente no se tiene que enfocar a lo rubio, ni a los platinados.

"Las pieles claras van por el cabello en tonos cobre y los rojos. No es para todas las pieles. Actualmente no se debe temer a lo demasiado dramático. El corte que viene mucho en tendencia es el bob. También está el cabello hasta la altura de los hombros pero ondulado, puedes utilizarlo bastante geométrico, se aplican las capaz, sobre todo en las melenas extralargas para que tengan movimiento", explica Ángel Ávila.

El estilista afirma que actualmente, "deberíamos usarlo más suelto, ya no podemos pensar en que es invierno o primavera para usarlo de tal manera. Hay un tendencia importante que son el uso de coletas con listones o lacitos, además de aplicaciones de pedrería, mucho brillo sobre todo en invierno".

Ávila dice que lo que está out, "es usar colores que no te van, mechas muy marcadas en tintes, los cabellos cenizos hacia el gris, no te pongas cosas que no te van, di no a los caobas en pieles morenas, se ven más morenas".

Afirma que hoy en día no es tan importante la edad en el cabello: "Lo importante es que lo peines y lo arregles, Sophia Loren por lo regular trae melena pero siempre está bien peinada".

Mientras se realizaba el cambio de look Michelle habló de su experiencia como actriz. "Es una carrera que tienes que ir construyendo, lo más importante es que no te compares con nadie. Tengo 27 años y al contrario de decir que el tiempo se está viniendo encima siento que entre más pasa crece más la preparación y lo que tú vives como mujer, como ser humano".

Cierra el 2020 con el personaje de Fernanda Navarro protagónico de la telenovela Imperio de mentiras un personaje que rompe con el cliché de la belleza. Ahora se prepara para llegar a Estados Unidos para romper con los estereotipos físicos de Hollywood. Está por terminar de escribir una serie.