Dan visibilidad a una comunidad aún vulnerable 

En 1994, un cortometraje dirigido por Peggy Rajski, presentó a un personaje llamado Trevor. La historia describe el paso de Trevor por la escuela y su complicada situación que le hizo pensar en el suicidio. El cortometraje ganó muchos premios, incluido un Oscar en 1995.

En 1998 el corto tuvo su debut en HBO, donde al final de la transmisión se compartió el número de la línea de ayuda. Trevor Lifeline fue la primera línea gratuita de ayuda 24 horas para la prevención de crisis y suicidios en Estados Unidos, y a partir de entonces, los encargados de brindar este servicio han logrado servir a 1.8 millones de contactos de crisis anualmente.

The Trevor Project es una organización dedicada a la prevención del suicidio y la atención en crisis de juventudes LGBTQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer y más).

“Desde el 2022 Trevor extiende sus operaciones a México a través de servicios digitales de mensajería, disponibles en todo el territorio (TrevorText y TrevorChat). Actualmente, nos encontramos en un momento muy hostil para las personas trans; sectores políticos promueven leyes que van contra de la integridad de las infancias trans. Grupos trans excluyentes presentan libros con discursos de odio disfrazados de filosofía; escuelas e instituciones rechazan la participación de atletas trans en las competencias deportivas, entre muchas otras situaciones”, dice Edurne Balmori, directora ejecutiva de The Trevor Project.

Según datos proporcionados por el sitio de investigación Observatorio de Personas Trans Asesinadas, en 2021, México es el segundo país de América, después de Brasil y antes de Estados Unidos, con más crímenes contra personas trans, en este mismo año, se registraron 81 asesinatos en razón de orientación sexual e identidad de género en el país, de los cuales casi el 50 por ciento fueron de mujeres trans.

“De acuerdo a un informe de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), más del 60 por ciento de la población trans sufre de discriminación laboral y únicamente cinco por ciento ejerce alguna profesión.

Edurne Balmori / Cortesía | The Trevor Project

“Razones como esas, aunadas a la discriminación que la comunidad trans vive día con día, causan que más de siete de cada 10 hombres trans y personas con otras identidades de género no normativas han tenido comportamiento suicida; en el caso de las mujeres trans, la cifra llega a casi seis de cada 10, según datos de la Encuesta sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género – ENDOSIG”, explica Nicté Chávez, People Manager, de The Trevor Project.

Durante décadas los movimientos a favor de la comunidad LGBT+ han sido creados a partir de la lucha activista de personajes que con su esfuerzo, han ido logrando aspectos importantes en la demanda de derechos y libertades, pero existe un sector que aún permanece vulnerable, la comunidad trans.

“Fue una mujer trans quien encabezó las manifestaciones en Stonewall que dieron origen a la Marcha del Orgullo como la conocemos actualmente. Gracias a ella, a una mujer lesbiana llamada Stormé De Larverie y otras mujeres trans y drag queens que tuvieron la valentía de enfrentarse a un cuerpo policial para hacer valer sus derechos, es que la lucha de nuestra comunidad comenzó.

“Un avance significativo para la comunidad trans es que en una mayoría de estados de la República Mexicana ya se reconoce la identidad de género; sin embargo, aún hace falta que se reconozca en estados como Guerrero y Campeche. Aún existe un largo camino que recorrer en cuanto a políticas públicas que garanticen los derechos humanos de la comunidad trans, como lo son el acceso a servicios de salud dignos, el acceso a oportunidades laborales sin discriminación y el reconocimiento de todas las identidades de género a nivel oficial en todo el país”, dice Balmori.

Cortesía | The Trevor Project

Y agrega, “hoy en día, a pesar de que las personas trans son el grupo que más discriminación vive dentro de la comunidad LGBTQ+, celebramos y aplaudimos las acciones de personas como Víctoria Sámano, activista y defensora de las personas LGBTQ+ en situación de calle; Mauro Alessandri, actor, modelo y creador de contenido; Irene Valdivia, activista por los derechos de las trabajadoras sexuales; Rebeca Garza, especialista en derechos humanos; Benjamín Gutiérrez, abogado y defensor de las infancias transgénero; por mencionar algunos, quienes con sus acciones, están dando pasos para la visibilidad de los derechos de la comunidad trans”.

Trevor Project brinda un importante apoyo en cuestión de salud mental para el reconocimiento de los derechos de las personas trans y no binarias, además de brindar atención y apoyo a la juventud LGBTQ+ de México de manera gratuita, confidencial y 24/7.

“Estamos disponibles en todo momento, por medios de los siguientes canales: TrevorText, Whatsapp con la palabra “Comenzar” al 55-9225-3337, SMS con la palabra “Comenzar” al 67676 y TrevorChat: thetrevorproject.mx/ayuda”.

Por medio de dichos canales, cuenta con personal capacitado para el manejo de crisis que atiende a los contactos a través de un modelo de sesión única avalado por la he American Association of Suicidology (AAS). Si la situación lo amerita, los consejeros pueden canalizar a la persona que contacta a otras instituciones para completar su seguimiento. Este servicio es completamente anónimo y en ningún momento pediremos datos personales.

Las directivas coinciden en que es necesario abordar el tema desde una perspectiva de reafirmación a las identidades de las personas y de protección a sus derechos humanos. “Las personas trans no estamos cambiando de género, sino que buscamos que nuestra identidad de género se reconozca de manera oficial por parte del Estado y sea respetada por la sociedad. Por eso, en el marco del Día de la Visibilidad Trans el 31 de marzo, queremos hacer énfasis en este sector de la comunidad LGBTQ+ y en cómo las personas cisgénero pueden ser mejores aliadas de la comunidad. Creemos que, como sociedad debemos aprender a escuchar lo que las personas trans tienen que decir, poniendo el tema sobre la mesa, no negando y rechazando su realidad solo porque sus vivencias no nos atraviesan.

“Las personas cis deben demostrar que pueden ser aliadas, no solo en dicho sino también en acciones. Desde Trevor, hemos desarollado una Guía para ser Aliadx con la Juventud transgénero y No binaria, que funciona como recurso educativo introductorio sobre temas y mejores prácticas para apoyar a las juventudes transgénero y no binarias”.