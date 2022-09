El pop raro y lúdico de Superorganism 

Hace cuatro años, la banda de pop alternativo Superorganism irrumpió en la escena musical global con un disco debut que llamó la atención por su fusión de ritmos y estilos musicales que en ese momento se dejaban escuchar como algo novedoso o cuando menos fresco.

La fusión de estilos en su caso era casi una necesidad, ya que el grupo estaba conformado por ocho miembros de varias nacionalidades, principalmente Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Japón.

Teniendo la capital británica como su base de operaciones, el conjunto formado en torno a la vocalista Orono Noguchi se convirtió rápidamente en uno de los nuevos nombres de la música que había que atender en ese momento y también ahora, que están de regreso -ya con tres bajas de por medio- con un nuevo disco bajo el brazo titulado World Wide Pop, que es al mismo tiempo una especie de prueba de fuego para que sus autores demuestren de qué están hechos.

Sobre este álbum y sobre lo que ha pasado con ellos en los últimos años, platicamos con tres miembros del ahora quinteto: Orono Noguchi, Timothy "Tim" Shann (Tucan) y Christopher Young (Harry).





¿Cómo se sienten con este segundo LP? ¿Fue difícil superar lo que hicieron en el primero?

Orono: Yo creo que este álbum es como una continuación del primero, sin embargo también siento que explora nuevos terrenos… Yo te podría decir que para mí es el disco más grande de todos los tiempos.

Harry: En general es un disco bastante optimista, aunque con letras mucho más personales que el primero. Y en cuanto al sonido, yo diría que es algo bastante actualizado y mucho más tipo Hi-Fi y ambicioso que nuestro primer disco… Siento que pudimos llevar las cosas más allá.





Además cuentan con la colaboración de una leyenda del rock indie Stephen Malkmus.

Tucan: Sí, tuvimos mucha suerte. Conocimos a Stephen porque compartimos el mismo sello en el Reino Unido y eso ayudó a que primero simplemente hiciéramos una amistad y ya luego fuera bastante natural decirle: Oye, ¿quieres intentar cantar en una de nuestras nuevas canciones? Lo cual fue increíble, porque además de ser un héroe es un gran tipo, así que realmente nos sentimos privilegiados por ello.

Orono: Él es súper genial, además de muy relajado y muy divertido a la hora de trabajar… Me encantan todas sus partes en el disco porque son muy… ¡Él!





Y en la producción los acompaña Stuart Price, quien es una leyenda viviente en esa área.

Orono: Stuart Price es EL hombre. Fue muy agradable darnos cuenta de que trabaja mucho en función de sus instintos, algo que es similar a como trabajamos nosotros, así que colaborar con él se sintió como algo muy natural y sencillo.

Harry: Sí, yo diría que lo que hicimos con él fue más una especie de coproducción. Básicamente teníamos las canciones terminadas cuando él entró, digamos que para agregar los toques finales. En ese sentido el trabajo con él fue más como tener su opinión sobre las canciones y terminarlas junto a él, pero eso es algo en lo que él es muy bueno. Fue un gran honor trabajar con él, porque aprendimos mucho gracias a las siete (de 13) canciones en las que él participa.





¿Cuál sería su canción favorita de este disco y por qué?

Harry: Para mí es "Oh Come On", porque fue una de las primeras que escribimos cuando estábamos un poco frustrados en medio de la gira pero muy cansados… Obviamente estar de gira es increíble, somos muy afortunados de poder hacerlo, pero fue bastante agotador y en algún momento tuvo un punto difícil, así que ese tema fue una muy buena forma de liberarnos de ciertos enojos, aunque ahora que lo pienso la canción también cobra un nuevo sentido con todo este tema de la pandemia.

Orono: Eso cambia todo el tiempo, pero creo que “Don't let the colony collapse” es mi favorita, al menos en este momento. Hace poco que comenzamos a tocar en shows nuevamente y siento que cuando tocamos esa es una experiencia realmente intensa y abrumadora para todos los involucrados.





A propósito del título del disco, ¿cuál sería su propia definición del término “pop”?

Harry: Bueno, yo creo que el pop no es un sonido determinado, sino un enfoque o una forma de comunicar ideas a una gran cantidad de personas, porque estás haciendo que las cosas sean accesibles y que sea fácil para ellas conectarse. Eso es lo que es pop para mí. Realmente no creo que haya otra forma de decirlo, porque considero que una canción de los Beach Boys es una canción pop, pero también una de Kanye West, y son canciones que no tienen ninguna similitud en su sonido, pero lo que tienen en común es que son accesibles y que pueden conectarse con un gran grupo de personas. Eso es el pop para mí, un enfoque, igual que el punk.

Muchas de sus canciones son muy lúdicas. ¿Qué tan importante es para ustedes divertirse?

Tucan: Muy importante. De hecho creo que la razón inicial por la que tocamos música es precisamente divertirnos y crear buenos momentos con los amigos y también buenos momentos para otras personas también. Yo lo siento por los artistas que hacen discos realmente tristes, porque creo que salir de gira durante dos años con un disco triste que está inspirado en algún trauma de tu vida debe ser realmente agotador emocionalmente y eso no es algo que me interese mucho hacer. Prefiero hacer una gira organizando una fiesta genial para la gente durante dos años y, ya sabes, hacer que esa gente se sienta bien. Es una forma mucho mejor de actuar, al menos para mí.

Orono: Divertirnos es importante, pero yo no sería capaz de apreciar completamente los momentos divertidos si no sobreviviera a los momentos de mierda también. Así que ambos son igualmente importantes. Ojo: no es que me guste pasar momentos de mierda.





“Something for your mind”, el sencillo de su primer disco sigue siendo su canción más popular en todas las plataformas de streaming. ¿Cómo recuerdan el momento en que la compusieron?

Tucan: Fue un momento muy emocionante, pero ya pasó tanto tiempo que lo recuerdo de manera borrosa… Algunos de nosotros vivíamos juntos en ese momento y estábamos muy emocionados porque de repente la industria se interesó en lo que estábamos haciendo y eso fue realmente extraño para nosotros. Sólo recuerdo que fue un momento realmente emocionante.

Harry: Recuerdo que estábamos trabajando en la parte instrumental y que estábamos muy entusiasmados con ella, luego se la enviamos a Orono para que intentara hacer un verso y nos la devolvió 20 minutos después. Estábamos sentados en la cocina y desde que le dimos play nos asombró el resultado, en ese momento nos dimos cuenta de que la canción tenía algo realmente especial.

Orono: Yo estaba en mi cuarto, en mi escritorio. Tuve que grabar todo mientras mi compañero de cuarto estaba en el baño durante unos 15 minutos, por lo que fue un proceso muy rápido. Simplemente se sintió como otra tarea de clase de inglés para mí.





Tres de los ocho miembros que iniciaron en la banda ya no están con ustedes. ¿Cómo pasó eso?

Tucan: Bueno, de entrada nunca tuvimos una concepción de una formación fija en este grupo. Simplemente pensamos que haríamos lo que quisiéramos y reclutamos a personas con talento. La formación de la banda siempre fue algo que pensamos que podría estar cambiando. Al principio, cuando escribimos algunas canciones juntos por primera vez y vivíamos en diferentes países, ni siquiera pensábamos que alguna vez estaríamos en el mismo lugar juntos, y luego tuvimos dos años de intensa gira hasta que cuando llegó la pandemia, pues cada quien hizo sus propias reflexiones sobre lo que quería hacer con su vida y esas cosas. Y está bien, no hay ningún resentimiento con ellos.





¿La salida de estos músicos no afectó a la banda en términos creativos?

Bueno, es difícil decirlo porque trabajamos de una manera muy colectiva. Siempre nos hemos preocupado más por el grupo que por los individuos. Es indudable que cuando cambia una alineación también cambia el ambiente, pero de cualquier modo no estoy seguro de que en este momento podamos verlo con claridad, tal vez en unos años cuando miremos hacia atrás, pero en este momento creo que todos nos sentimos muy bien, muy creativos y con toda la energía para volver a tocar.





Antes de terminar, si pudieran definir su música con sólo tres palabras, ¿cuáles serían?

Orono: Non-easy listening

Harry: Yo sólo necesito dos: Pop raro.

Tucan: World Wide Pop! (risas).





Los músicos se despiden, asegurando que muy probablemente México esté considerado dentro de la gira de promoción de este nuevo material. Por su parte, Orono sólo agrega:

“¡Ojalá… Sólo les pedimos que mantengan hasta arriba esos plays en Spotify y nosotros nos encargamos de que se concrete lo antes posible!”.

