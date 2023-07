Vuelve Danzatlán en su sexta edición: el festival prepara desde charlas hasta un ciclo de cine

Muestras de danza, talleres, clases magistrales, charlas, coreografías masivas, una exposición fotográfica y un ciclo de cine, integran el programa de la sexta edición del Festival Internacional de Danza Danzatlán, que se realizará del 11 al 18 de julio, en sedesdel Estado de México y Puebla.

“Hemos preparado un programa mixto, en el que los asistentes podrán percibir una paleta de muchos colores y estilos, además de una gran variedad de emociones. Presentaremos desde danza contemporánea, folclórica y clásica hasta urbana y contemporánea; y en general la gala tiene muchas temáticas que esperemos le llegue a cada persona”, explica en entrevista la bailarina Elisa Carrillo, organizadora del encuentro.

Esta edición tiene programadas 26 actividades artísticas y académicas dirigidas a todo tipo de público. Entre ellas se encuentra la Gala Elisa y Amigos 2023, que volverá a traer a grandes figuras del ballet internacional, provenientes de importantes compañías de Noruega, Alemania, Países Bajos, y Finlandia.

Durante la gala, Elisa Carrillo estrenará las piezas Vals, de Vasily Vainonen, con música de Moritz Moszkowski; Parting, de Yuri Smekalov y música de John Powell; Take Me With You, de Robert Bondara con música de Radiohead, y Mare Crisium, de Arshak Ghalumyan y música de Karl Jenkins.

También se contará con la participación de la Compañía Nacional de Danza y la Compañía de Danza del Estado de México, que interpretarán una coreografía inspirada en el poema de Sor Juana Inés de la Cruz Primero sueño, así como la pieza Querida Ofelia, de Paulina del Carmen y Roberto Mosqueda.

Destaca el debut en el festival de la reconocida compañía mexicana, Delfos Danza Contemporánea, que presentará la obra Minimal, una visión actual de la Danza del Venado; y también, la participación de la Compañía Mexiquense de Danzas Regionales, que hará un recorrido por diversos bailes del centro y norte del país, desde tiempos prehispánicos hasta el virreinato de la Nueva España.

Anuncian la Gala de Elisa y Amigos en Puebla. Foto: Facebook Elisa Carrillo

El programa también contempla el regreso de la pieza White Darkness, del reconocido coreógrafo español Nacho Duato, quien se presentará con un nuevo elenco del Staatsballett Berlin; la pieza reflexiona desde el movimiento sobre el efecto y consecuencias del consumo de drogas.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y CLASES MAGISTRALES

Sobre la necesidad de acompañar a las presentaciones de danza con actividades académicas, Elisa Carrillo considera que es algo fundamental, pues “hay gente que piensa que la danza no es para todos, pero no se han dado la oportunidad de acercarse a ella.

“Creo que es algo de educación, por ejemplo la danza clásica no ha sido parte de nuestra cultura desde el inicio, por lo que hay que seguir descubriéndola; pero también pienso que se debe a que existe la idea de que este arte es para un círculo de limitado de la sociedad, cuando es todo lo contrario”.

Se impartirán, tanto presencialmente como a distancia, clases para estudiantes de ballet clásico de 12 a 20 años, impartidas por la misma Elisa Carrillo y Mikhail Kaniskin, así como talleres de hip-hop y danza contemporánea con los profesionales, como Arkshak Ghalumyan, solista del Staatsballett Berlin.

A estas actividades también la acompañarán una charla entre niñas y niños con Elisa Carrillo y Mariana Morfín, ganadora de la Beca Profesional Elisa Carrillo Cabrera 2013, apoyo que le ha permitido desempeñarse como corifeo del Ballet de la Ópera de Cracovia.

Durante el ciclo de cine que se proyectará en la Cineteca Mexiquense, se estrenará el documental Pirma, de Veronika Pokoptseva, un retrato de Elisa Carrillo, primera mexicana que logró ser prima ballerina de Staatsballett Berlín, una de las compañías de ballet más importantes de Europa.

SEIS AÑOS DE IMPULSAR LA DANZA

A seis años de la primera edición de Danzatlán, Elisa Carrillo asegura que se ha tratado de una suma de grandes esfuerzos, para hacer que el público mexicano pueda descubrir y disfrutar la danza, además de tejer comunicaciones entre artistas nacionales y extranjeros. Aunque reconoce que “siempre hacen falta apoyos”, está convencida de que con su trabajo ha contribuido a ello, por lo que espera que el festival pueda presentarse en otros estados de la república.

“Gracias a Danzatlán he tenido la oportunidad de ser testigo de momentos bellísimos, en los que he visto crecer el gusto por la danza. Este festival ha logrado que el panorama del mundo de la danza cambie. Cada vez más bailarines internacionales me llaman para acercarse a participar. Me parece importante que todo el mundo sepa que en México se está haciendo danza y de gran calidad”, finaliza.