Checo Pérez fue el mejor en Singapur, ¡victoria para el mexicano!

Nuevamente lo ha hehco, Sergio "Checo" Pérez se ha llevado el triunfo en el GP de Singapur, luego de que la salida se atrasó una hora debido a la lluvia incesante.

Y es que de todo un poco tuvo el Gran Premio de Singapur 2022 pero contra todo Checo Pérez siempre se impuso, dio una cátedra de manejo de principio a fin, sufrió, gozó, tuvo sentimientos encontrados.

Sin embargo, el mexicano respondió con creces en los momentos de aplomo para conquistar Marina Bay y lograr su segunda victoria de la temporada 2022 de la Fórmula 1 y cuarta desde que compite en el Gran Circo’. Ni lo húmedo de la pista, ni una posible penalización pudieron contra él.

El podio siempre se le había negado a Sergio Michel en esta cita asiática, pero la espera valió la pena, incluso el retraso de más de una hora debido a la lluvia. La victoria fue meritoria, toda del mexicano.

Una carrera en la que hubo diversos abandonos, la aparición del Safety Car y Virtual Safety Car siempre propiciaron que el tapatío perdiera la ventaja que siempre imponía en la pista contra sus más cercanos perseguidores, sobre todo contra Charles Leclerc, a quien le arrebató el primer lugar desde la primera vuelta.

Pérez Mendoza en una muestra de ansiedad, se acercó demasiado al segundo auto de seguridad que apareció en pista en las últimas vueltas, por lo que provocó una investigación en su contra para una posible sanción de cinco segundos.

Pese a ello, hasta el final se mantuvo en duda su triunfo, no obstante, no hubo sancióny el mexicano subió a lo más alto del podio en un carrerón para el recuerdo, que terminó por tiempo y no por vueltas.

En los últimos minutos, desde boxes llegó el mensaje a Checo Pérez del posible castigo cuando apenas tenía dos segundos de distancia sobre Charles Leclerc, pero más allá de bajar el autoestima del mexicano, sacó la casta y como buen “Ministro de Defensa”, como lo conocen en Red Bull, aguantó el primer sitio y no solo eso, ganó por siete segundos de diferencia, para evadir los cinco segundos a los que puede ser sancionado.

Ferrari se conformó con el segundo lugar con Charles Leclerc, quien esperaba el triunfo en la mesa, pero éste no llegó. El monegasco esperaba que el tapatío tuviera una doble sanción, pero su deseo no fue concedido, no había argumentos.

En el tercer puesto se colocó Carlos Sainz, quien nunca pudo hacer sombra a Leclerc y Pérez, mientras que la sorpresa fue el séptimo lugar de Max Verstappen, quien tuvo un mal día por lo que el título del Campeonato de Pilotos deberá esperar al menos una semana más.

La carrera llenó de nervios a los mexicanos. Foto: AFP

De menos a más fue todo el fin de semana del mexicano en Singapur. Arrancó segundo, apenas se quedó a 22 milésimas de Charles Leclerc para hacerse de la pole, y desde atrás del monegasco inició el jalisciense, quien advirtió que iba a atacar desde el comienzo y así fue, se adueñó del primer puesto en las primeras de cambio, se llevó a Leclerc y siempre dominó, controló de gran forma al piloto de Ferrari.

Leclerc presionó, hizo lo que pudo, pero Pérez Mendoza supo manejar dos carreras en una, es decir, todo inició con la pista húmeda, en las condiciones que más le gustan al mexicano, supo aguantar lo mayor posible los neumáticos hasta que en la vuelta 36 ingresó a pits para cambiar llantas y con el trazado seco volvió a dar cátedra.

Se abrió el DRS pero ni así Leclerc pudo contra el mexicano a quien nadie le quitaría el triunfo, tras una clase de manejo de “Checo” Pérez, quien se llevó también el premio del piloto del día.

