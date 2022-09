La pista no juega a mi favor: Checo Pérez explicó su error en GP Países Bajos

A pesar de que estuvo lejos de los mejores tiempos en las primeras dos rondas de la calificación rumbo al Gran Premio de Países Bajos, “Checo” Pérez tenía posibilidades de entrar al top tres en la qualy tres, pero un trompo lo rezagó hasta el quinto puesto.

“Fue una lástima. Me encontraba en una buena vuelta y fui bastante agresivo con el acelerador. Luego, toqué el césped y perdí la parte trasera, desafortunadamente, Venía unas tres décimas por debajo de mi tiempo anterior, podría haber logrado otra décima y eso me habría colocado en la cuarta posición, quizá tercero, pero es lo que es, y mañana espero poder tener una buena salida para estar con los líderes al comienzo peleando en la carrera”, declaró luego de su participación.

Pérez explicó que las condiciones de la pista fueron una de las causas de que tuviera ese trompo, y que no pudiese pelear por la pole.

“Pienso que tiene que ver con el diseño de la pista, las características, la temperatura, no juegan a mí favor como pasó en Bélgica. Sin dudas, este circuito es uno en la que tengo que trabajar muy duro en mi equilibrio, no lo consigo tan fácil como en otros”, aseguró.

Finalmente, se mostró optimista con tener una buena largada en Zandvoort, aunque reconoció que será un desafío competir mano a mano con Lewis Hamilton y George Russell, que se arrancarán cuarto y sexto respectivamente.

“Son fuertes tanto en tandas largas como cortas, y mañana van a ser un desafío, sin dudas. Espero poder tener una buena salida para estar con los líderes al comienzo peleando en la carrera”, concluyó.

Perez spins off at the final corner moments before the end of qualifying



The Mexican's mishap denied drivers behind him a chance to improve their times#DutchGP #F1 pic.twitter.com/5TP2A8U4JK — Formula 1 (@F1) September 3, 2022

El Gran Premio de Bélgica se correrá este domingo cuatro, en punto de las 08:00 horas tiempo del centro de México.

