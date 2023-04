Destaca Edel Fernández en maxibaloncesto

Edel Fernández Montes, de Calpulalpan, integró la selección mexicana de maxibaloncesto, que jugó en Sudamérica en 2022. Actualmente juega y entrena en la ciudad de Puebla.

Deportes

En entrevista, mencionó que en noviembre pasado efectuaron el nacional, justa que ganó el equipo de Rosarito, el que la llamó para jugar en el panamericano.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Jugamos hace un año en Argentina en la categoría 39 y más , me invitaron a formar parte del equipo mexicano, terminamos en octavo lugar, nos vimos afectadas porque tres jugadores no las dejaron pasar en Chile, por el tema de la pandemia”, subrayó.

Deportes Realizará Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo "Retienta Estatal" taurina

Reconoció el talento de basquetbolistas de su categoría, de Brasil y Puerto Rico, naciones donde el deporte es escape y prioridad en sus vidas.

Lee más: ➡️ Preparan homenaje a Epifanio García, en Panotla

Edel también se ha entregado al deporte ráfaga, por el que logró una beca en la Universidad Popular Autónoma de Puebla (Upaep) donde estudió la carrera de comunicación.

Actualmente vive en la vecina entidad, la que representa en el maxibaloncesto, categoría de veteranas, en la que inicialmente jugó por su estado.

Deportes Jugará la UATx Sóftbol y beisbol

Recordó que en su etapa juvenil portó los colores de Tlaxcala. inició a jugar en Calpulalpan con Evelin Contreras cuando estudiaban la secundaria.

Te recomendamos: ➡️ Avengers enfila al título de la liga de maxibaloncesto

Señaló que fue alumna del entrenador Faustino Santacruz Barragán, con quien jugó en 1990 su primer nacional en Veracruz y luego en Puebla.

Añadió que en la preparatoria participó con el equipo Platas, el que reforzó en eventos nacionales.

Deportes Premian en el Torneo “4 Señoríos” la disciplina de voleibol de playa

“En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla jugué un nacional y me vio UPAEP, me becó y me gradué como comunicóloga; estoy orgullosa de salir de UPAEP, donde estuve los últimos tres años con el entrenador Javier Ceniceros, reconocido en el ámbito universitario”, refirió.

No dejes de leer: ➡️ Van 15 equipos de Tlaxcala al campeonato nacional de Maxibaloncesto

Sostuvo que tanto Faustino como Javier son importantes en su formación deportiva, “con Ceniceros tenemos contacto, me da consejos porque soy entrenadora de Lasalle Benavente, secundaria y preparatoria varonil”.

La deportista señaló que también trabaja para la Universidad Autónoma de Tlaxcala. “Hace cuatro años tuve la selección varonil, habían pasado 15 años de no pasar al nacional y logramos hacerlo”.

Edel jugará con la selección de Puebla el segundo torneo nacional Batalla de Puebla, en mayo.