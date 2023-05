¡Puro mexican power! Ella Bucio se corona en la Copa Mundial de parkour

La bandera de México ondeó en lo más alto del cielo de Montpellier tras la medalla de oro conseguida por Ella Bucio. La deportista mexicana demostró una vez más estar entre las mejores del mundo al coronarse en la Copa del Mundo de parkour, celebrada en la ciudad francesa.

La atleta de 25 años volvió a las competencias internacionales y con una puntuación de 21 mil 500 conquistó el primer lugar de la categoría de estilo libre, al imponerse a la checa Adela Merkova y la japonesa Hanao Yamamoto.

Con una rutina llena de energía, Bucio volvió a dominar a sus rivales. Desde que la Federación Internacional de Gimnasia decidió incluir al parkour dentro de sus disciplinas, la mexicana logró posicionarse entre las mejores. Incluso durante el primer Campeonato Mundial, celebrado en 2022 en Japón, la nacida en la Ciudad de México dominó de principio a fin la competencia de Freestyle Femenil, para convertirse en la primera campeona mundial de Parkour.

Muchas felicidades a @EllaBucio por coronarse con la medalla de oro en el campeonato mundial de parkour en Montpellier, Francia



Ella Bucio es una referente en este deporte que cada vez gana más popularidad

En cuanto al serial de Copas del Mundo organizado por la federación internacional, Bucio ya había conquistado lo más alto del podio en dos ocasiones, al ganar el oro en Sofía, Bulgaria y en Montpellier, el año pasado. En aquella ocasión la mexicano no solo se llevó la presea dorada en el estilo libre, sino que también cosechó un bronce en la prueba de velocidad.

¿QUIÉN ES ELLA BUCIO, CAMPEONA DE LA COPA DEL MUNDO EN PARKOUR ?

En sus inicios, la atleta mexicana se desarrolló en la gimnasia artística, ahí conoció los secretos de la disciplina e incluso llegó a competir en las olimpiadas nacionales. Con el paso de los años, sin embargo, la adrenalina del parkour la atrapó y decidió enfocarse en eso. Su capacidad para la acción la llevó a desempeñarse como doble de acción en varias películas y series, actividad que combina con su desarrollo como deportista de alto rendimiento.

EL PARKOUR NO ES PRUEBA OLÍMPICA

A pesar de los esfuerzos por parte de la Federación Internacional de Gimnasia por integrar al parkour al programa olímpico para París 2024, no fue posible. Se tenía la esperanza que ante la inclusión de deportes como el breaking y la escalada la disciplina que combina los saltos en escenarios urbanos tuviera posibilidades, sin embargo, la iniciativa no tuvo éxito.

Se espera que para próximas ediciones el parkour pueda tener cabida como deporte de exhibición y de acuerdo a la evolución que ha tenido el olimpismo, al tanto de las nuevas audiencias, convertirse en un a prueba fija.

