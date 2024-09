Leonardo de Jesús Pérez Juárez va por la tercera medalla paralímpica de su carrera; hoy compite en semifinales

Hace un año con dos meses, el tlaxcalteca Leonardo de Jesús Pérez Juárez fue medallista de bronce en el Campeonato Mundial de Paratletismo París 2023, por lo que las posibilidades de subir al podio están vigentes para el deportista del municipio de Xaltocan.

El medallista de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 y Londres 2012, es un exponente sobre silla de ruedas con resultados que lo consolidan a nivel internacional.





Su bronce en la capital parisina en julio del año pasado fue en los 100 metros categoría T52, al cronometrar 18 segundos 02 centésimas, prueba en la que hoy jueves verá acción en su ronda preliminar y en caso de meterse entre los ocho mejores tiempos disputará la final en la madrugada del viernes, tiempo de México.

Pérez Juárez además está entre los cinco mejores del mundo en los 400 y mil 500 metros, en la primera prueba se colocó la semana pasada en el cuarto lugar.

Su entrenador Martín Díaz López comentó a este Diario que están concentrados al 100 % en la preparación de la competencia de este día y mencionó que al término de la participación de Leonardo de Jesús dará pormenores.

Tanto paratleta como estratega han ganado el Premio Estatal del Deporte al alcanzar resultados sobresalientes a nivel mundial.

Leonardo de Jesús, de 31 años de edad, con Moisés Beristáin tiene los mejores resultados de paratletas tlaxcaltecas en Juegos Paralímpicos, campeonatos mundiales y continentales.

El deportista sobre silla de ruedas en plena madurez deportiva compite en sus cuartos Paralímpicos, antes lo hizo en Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y buscará su tercera medalla en Juegos Paralímpicos, su segunda en los 100 metros, la que obtuvo en esa distancia en la capital japonesa, en el año 2021.

"ES POSIBLE VOLVER A COLGARNOS DEL BRONCE"





En una entrevista para el área de comunicación social de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Pérez Juárez sostuvo que estos son mis cuartos Juegos Paralímpicos y me siento muy contento de representar de nuevo al país, lo menos que puedo hacer es dejarlo todo en la pista como siempre lo he dicho y hecho y creo que ésta no será la excepción, vamos a disfrutarlo. Hay rivales muy fuertes, pero creo que es posible volver a colgarnos el bronce.

Hoy tendrá acción en la semifinal 100 metros T-52, 13:03 horas; si avanza entre los ocho mejores tiempos estará en la final 03:33 viernes 06 de septiembre.