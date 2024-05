Levanta pasión en Tlaxcala la final del futbol mexicano

A pocas horas del duelo por el título Clausura 2024 del futbol mexicano, en el estado de Tlaxcala se dividen las opiniones en cuanto al favorito para llevarse la corona.

Aficionados dieron su pronóstico de la gran final entre América y Cruz Azul, luego del empate a un tanto en el encuentro de ida.

En la cancha Seven vs Seven de la comunidad de Ocotlán, Mauricio García, Manuel Meza y Adrián Montiel coincidieron que las Águilas tienen mejor plantel, por lo que debe cerrar con una victoria contundente, esta noche en el estadio Azteca.

Por su parte, Luis Nophal y Alejandro Sarmiento aseguraron que Cruz Azul tiene historia y buen equipo para sorprender al América. Refirieron que la máquina, de anotar primero, será complicado que sea igualado, por lo que ven amplias posibilidades de salir adelante para alcanzar su décimo título en el balompié mexicano.

El estado de Tlaxcala tiene división en los seguidores de clubes del principal circuito profesional, prevalece simpatía hacia América, Guadalajara, Universidad Nacional Autónoma de México, Cruz Azul y Pachuca.

El juego de vuelta de la gran final lo disputarán hoy a partir de las 19:00 horas, en el estadio Azteca y captará la atención de millones de mexicanos. El duelo, de mantenerse empatado, en el marcador global procederá a tiempos extra y de seguir igualado, lanzarán tiros penales.

América suma en sus vitrinas 14 campeonatos alcanzados de liga en la era profesional siendo el equipo más ganador del balompié mexicano. Mientras que Cruz Azul tratará de quitarle el título a los azulcremas para sumar su título número 10 en el futbol mexicano y empatar al Toluca en títulos.

El último campeonato que ganó la Máquina fue en el Guardianes 2021, luego de una larga sequía de casi 24 años de no poder levantar una copa y tres años después tiene la posibilidad de levantar una nueva copa.

ESTADÍSTICAS

Estos dos equipos han definido seis veces un título a lo largo de la historia en diferentes competiciones. América y Cruz Azul son dos de los equipos que más finales han disputado a lo largo de su historia y, como era de esperarse, se han enfrentado en varias de ellas en distintos torneos.

MALA RACHA

La Máquina llegará a 940 días sin una victoria sobre América y en ese lapso perdieron cuatro encuentros y empataron dos.

10 TÍTULOS PARA AMÉRICA EN FORMATO DE LIGUILLAS

Desde la instauración del formato de liguillas en el balompié nacional, América ha disputado un total de 14 finales, de las cuales ha ganado 10, convirtiéndose así en uno de los equipos más exitosos dentro de las liguillas.