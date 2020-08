Reto deportivo; por 15 días

Deportistas tlaxcaltecas crean retos en casa para mantener la activación física. Por medio de su integración en grupos de amigos, la mayoría dedicados al deporte, fijan metas de entrenar diariamente en periodo de 15 días.

Entre los participantes está la jugadora de futbol americano flat, Olimpia Sevilla Chimal, quien comenzó con 100 saltos de cuerda. El reto forma una cadena al invitar cada uno de los deportistas a una nueva persona.

En el caso de Sevilla Chimal lo hizo con el entrenador Antonio Domínguez Rivera en el día uno. La jugadora, quien ha asistido a eventos fuera del país, comentó que gracias por ser parte del reto de 15 días, que consiste en realizar mínimo 100 saltos de cuerda, con el fin de promover la actividad física.

Los detalles en ➡ https://t.co/gzo0s7BG98 #Deportes pic.twitter.com/mc9d7a1hq1 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 4, 2020

Agregó un plus, “como nominaré solo a amigos deportistas en el reto, tendrán que utilizar su jersey o playeras de los equipos con los que han participado, así que espero no me fallen”. También activó a Carla Toxqui, también jugadora de tocho bandera.

El medio deportivo estatal ha sufrido los estragos de la pandemia al impedirle entrenar en campo abierto y hacerlo con un trabajo en conjunto.

El entrenador Alfredo Alegre Rodríguez señaló que la Covid-19 rompió el ritmo de competencias y de preparación en todas las disciplinas, por lo que las medidas implementadas en casa son una forma de evitar caer en el sedentarismo y también de tener un desahogo ante la frustración de ver perdidos eventos y su continuidad deportiva.

La pandemia ha provocado afectaciones psicológicas en la comunidad deportiva, que crea planes y programas para dejar a un lado el estrés, la ansiedad y la depresión

