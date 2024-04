La muerte de dos policías duele a la Secretaría de Seguridad Ciudadana: Alberto Perea Marrufo

Dolor y un vacío muy grande dejó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la muerte de Rubén Bernabé Rocha y Antonio Hernández Portillo, asintió Alberto Martín Perea Marrufo, quien contundente afirma que el violento hecho no quedará impune y con la detención de los responsables se honrará su memoria.

Local Dejó seis hijos en la orfandad el segundo policía fallecido tras la golpiza propinada por pobladores de Zacatelco

Ambos elementos perdieron la vida después de ser agredidos la noche del lunes ocho de abril en la Sección Quinta de Zacatelco, después de que los efectivos -al hacer un patrullaje- visualizaron en un inmueble un remolque con las características de una unidad de carga con reporte de robo un día antes.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, el mando policiaco (visiblemente conmovido) reveló que la muerte de sus amigos y colaboradores más cercanos significa una pérdida importante no sólo para sus familiares, sino también para sus compañeros.

A dos semanas del lamentable suceso, el compromiso para Perea Marrufo es que no vuelva a repetirse un ataque como el que le arrebató la vida al Policía Estatal Acreditable de Análisis Táctico y al Director de Investigación de la SSC.

A pregunta expresa, el responsable de la estrategia de seguridad a favor de los tlaxcaltecas reveló que ambos fallecidos representaban dos piezas fundamentales al interior de la dependencia, lo que obliga al Estado en su conjunto a encontrar a las personas que perpetraron el “cobarde ataque” y ponerlos ante la autoridad para que se haga justicia.

Continúa leyendo: ➡️ [Actualización] Tras 12 días hospitalizado, muere segundo policía agredido en Zacatelco

Al confirmar que las investigaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) están “muy avanzadas”, anticipó que por versiones de la población ha trascendido que muchos de los agresores han huido de la comunidad de Xitototla para evitar su captura.

ACTUACIÓN CONTUVO MÁS MUERTES

A la pregunta directa sobre si la muerte de Rubén y Antonio es el resultado de un operativo fallido, como se ha tratado de evidenciar, el mando policiaco fue categórico al responder que no se trató de un operativo, sino de un patrullaje cotidiano de investigación en esa demarcación que derivó en el aseguramiento y puesta a disposición de un tractocamión que había sido reportado como robado el domingo siete de abril.

No te pierdas: ➡️ Causa indignación el linchamiento de policía estatal por una turba enardecida en Zacatelco

Perea Marrufo sostuvo que los elementos de la unidad de investigación cumplieron con el protocolo de aseguramiento del inmueble y solicitaron apoyo para la puesta a disposición; sin embargo, los maleantes incitaron a la población para agredir a los elementos policiales al momento de huir.

El desconocimiento y rumores provocaron las agresiones a Rubén y Antonio, así como de Agustín Alonso Santacruz, quién sobrevivió al ataque y de otros elementos que lograron salir con vida.

Planteó que pese al riesgo de que los elementos policiales fueran sometidos, siempre actuaron de manera prudente a costa de su propia vida, pues estaban armados, pero nunca respondieron al ataque, de lo contrario el número de muertes hubiera sido mayor.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Policiaca Policía evita dos linchamientos, uno en Ayometla y otro en Santa Cruz Tlaxcala

Los dos compañeros que murieron evitó que perdieran la vida personas civiles que habían sido manipuladas por otros grupos, subrayó.

DELINCUENTES INCITARON A LA POBLACIÓN

De acuerdo con las investigaciones hechas por las autoridades estatales, entre la población se corrió el rumor que los tres policías estatales eran probables delincuentes y al vestir de civiles por su labor de investigación creyeron esos señalamientos.

Policiaca [Actualización] Tras 12 días hospitalizado, muere segundo policía agredido en Zacatelco

Lee también: ➡️ Hoy será sepultado el zacatelquense asesinado por delincuentes; pobladores piden cese del alcalde

La falta de información alentó el acto de barbarie, explicó el titular de la SSC, pues los verdaderos delincuentes al huir del sitio mataron a un taxista en retiro, lo que enardeció a la población y reforzó la manipulación de la gente.

- ¿Cómo se comportó la gente aquella noche?

“Muy mal, inclusive retándonos a golpes, obviamente ahí hubo la prudencia porque si no se hubiese armado un tema peor, debido a que podíamos dar una orden y aplicar sobre ellos la fuerza del estado”.

Te recomendamos: ➡️ Con Mando Coordinado, SSC asume tareas de seguridad en municipio de Zacatelco, informó Perea Marrufo

Perea Marrufo narró que Rubén Bernabé fue entregado por la población prácticamente desmayado, mientras que Antonio logró ser rescatado por sus compañeros con graves golpes en la cabeza.

Sandra Aguilar Vega

Iban muy mal porque les pegaron con palos, bates, tubos, piedras o con lo que encontraron ahí, pero se ensañaron porque señalaron a los compañeros como presuntos delincuentes, así lo hicieron creer los malandrines a la gente, refirió el funcionario.

En el caso de Antonio Hernández Portillo fue trasladado al Hospital General de Tlaxcala “Lic. Anselmo Cervantes Hernández”, donde después de 12 días perdió la vida en el área de cuidados intensivos.

Policiaca Evitan policías nuevo linchamiento en Tlaxcala; sujeto es rescatado golpeado y desnudo

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

JUSTICIA, TRIBUTO A OFICIALES CAÍDOS

Para Alberto Perea Marrufo y todos los integrantes de la corporación, el mejor tributo para sus compañeros caídos será la justicia.

Para ello, la autoridad se ha allegado de muchos indicios para lograrlo y las investigaciones, ya avanzan para dar con cada una de las personas que han sido señaladas como responsables.

- ¿Se han comunicado con algunos pobladores que esa noche estuvieron en la turba?

No dejes de leer: ➡️ Condiciones de inseguridad en Zacatelco obligaron al Gobierno estatal a intervenir, asegura Lorena Cuéllar

- “No, no ha llegado ninguno que diga 'nos equivocamos', es más sabemos que algunos ya huyeron de Zacatelco por temor, porque ya saben lo que hicieron y pues ahorita con el Mando Coordinado que tenemos en Zacatelco hemos tenido buenos aseguramientos”.

El mando policial señaló que han perpetrado detenciones por otros temas, pero algunas de ellas podrían estar relacionadas con los hechos sucedidos en la Sección Quinta del llamado “corazón del sur”.

Municipios Caso Zacatelco: En libertad enfrentarán la justicia los presuntos delincuentes retenidos en Xitototla

- ¿Escaparon?

Más información: ➡️ Cronología: así ocurrieron los hechos violentos en Zacatelco

“De los hombres señalados como presuntos ladrones, uno fue detenido en el local y otro que huía a pie, pero hubo otros que se brincaron por la parte de atrás y se escaparon, esos son los que se presumen iniciaron a mover a toda la gente”.

- De los que mataron al taxista, ¿qué pasó?

- “Se infiere que se fueron, pero, las investigaciones por la Procuraduría ya van avanzadas, no va a tardar mucho que ya empiecen a dar resultados”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

LA ACTUACIÓN DEL ALCALDE

- A todo esto, ¿qué sabe usted del alcalde (Hildeberto Pérez Álvarez)?

Policiaca Obtienen su libertad los dos sujetos detenidos previo a linchamiento de Zacatelco

- “Durante el momento que fui a recuperar el cuerpo de Bernabé la gente quería hablar con el presidente y obviamente se le habló, se hizo la gestión a través de la Secretaría de Gobierno, contestó una vez y dijo que no había condiciones para que él fuera”.

Respecto a la actuación de la policía municipal, Pérea Marrufo comentó que únicamente actuaron como observadores por un instante y después se retiraron.

No te pierdas: ➡️ Reprograman la audiencia de los presuntos delincuentes asegurados por turba enardecida en Zacatelco

Y a dos semanas de ocurridos los violentos hechos de la Sección Quinta de Zacatelco, el comportamiento del presidente municipal, Hildeberto Pérez Álvarez, no ha cambiado.





El titular de la SSC sostuvo que se mueve “sigiloso” porque no ha dado la cara, no aparece mucho en público y no hay el diálogo ni coordinación entre autoridades.

En tanto, la autoridad municipal no está armada, simplemente están a órdenes del presidente municipal y no pueden enfrentar una situación como es una puesta a disposición, pues no están autorizados.

Los detalles: ➡️ Honrarán con justicia a jefe policiaco caído, dicen autoridades de Tlaxcala tras deceso de Antonio Hernández Portillo

Y es que el ayuntamiento no hizo la gestión correspondiente para la certificación del personal policial y que pudieran portar armas, debido a que más del 90 % de la policía de Zacatelco no está certificada.

Municipios Arriban más de 100 elementos a Zacatelco para resguardar el orden y la paz social

DECESO FUE UNA SUMA DE CIRCUNSTANCIAS

Para Alberto Perea Marrufo la muerte de los dos oficiales a su cargo fue una suma de circunstancias, un patrullaje que no estaban bajo el control de nadie y resultó en un tema fortuito.

➡️Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Los hechos que estigmatizaron a la población del barrio de Xitototla, provocó la entrada en vigor del Mando Coordinado, lo que ha bajado la incidencia, pues a la fecha han tenido solo un reporte de robo de vehículo, resultado de un abuso de confianza.

El responsable de la seguridad en Tlaxcala expresó que los hechos tampoco fueron resultado del exceso de confianza; sin embargo, las circunstancias jugaron en contra.

Por ello, sostiene que la experiencia los hace ser más cuidadosos, prestar mayor atención de las operaciones del personal, cautos y priorizar un balance con el análisis que se haga del factor político y social de la entidad.

Entérate: ➡️ Dejó seis hijos en la orfandad el segundo policía fallecido tras la golpiza propinada por pobladores de Zacatelco

Local Con homenaje y honores, dan el último adiós a policía Rubén Bernabé

Detalló que fue un evento provocado por la delincuencia local que se vio descubierta y sus intereses fueron de alguna manera puestos a la luz, por lo que manifestó que tendrán que tomar decisiones más agresivas sin dejar de lado el aspecto social-político.

Agregó que entre el personal hay posturas variadas, pero afirmó que quienes estuvieron en el sitio consideran que la actuación fue adecuada.

PROTEGER A LOS AGENTES DEL ORDEN, LA MISIÓN

Lee más: ➡️ Sepultan en su natal Zacatelco a Manuel N., quien fue asesinado por delincuentes

Dos elementos de la SSC han sido sepultados después de ser asesinados en cumplimiento de su deber; no obstante, para Perea Marrufo esto no marca el final de la historia, sino un compromiso de garantizar su seguridad sin descuidar los resultados en favor de la ciudadanía.





Alejandro Tamayo La otra cara de la moneda / Mando coordinado en Zacatelco, decisión justificada

Vamos a tener mucha supervisión en todas las acciones del personal que aunque hagan patrullajes y mantengan este tipo de acciones fortuitas para detectar actos en flagrancia, posiblemente van a tener que solicitar más apoyo y mejorar la actuación de inteligencia, añadió.

PIDE MARRUFO CONFIANZA A LA CIUDADANÍA

Moisés Morales Del Razo Nada Personal / Deleznable

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Al reconocer la importancia de las unidades de investigación y operativas, Perea Marrufo pidió a la ciudadanía confiar en las autoridades y contribuir para garantizar el resguardo de la ciudadanía.

“Si tenemos más información y denuncias, las corporaciones podemos actuar en coordinación con el Ministerio Público, finalmente somos preventivos, pero sí necesitamos también tener más ojos y más oídos”, concluyó.

El mando policial señaló que han perpetrado detenciones por otros temas, pero algunas de ellas podrían estar relacionadas con los hechos sucedidos en Xitototla.

*Con información de Diana Zempoalteca