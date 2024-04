Dejó seis hijos en la orfandad el segundo policía fallecido tras la golpiza propinada por pobladores de Zacatelco

Seis hijos en la orfandad dejó el director de la Policía de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Antonio Hernández Portillo, cuyo cuerpo visitó ayer la que fuera su vivienda y la de sus padres, para después llegar a su última morada.

En punto de las 12:00 horas, los restos mortales del mando policiaco salieron de las instalaciones de un velatorio ubicado en la capital tlaxcalteca, para luego dirigirse a su natal Panotla, donde fue recibido en medio de aplausos y porras.

En el primer punto, los familiares ofrecieron palabras de agradecimiento a quienes acompañaron el cortejo fúnebre, pero en la segunda visita destacaron las palabras del padre del oficial caído, don Carmelo Hernández, quien exigió la eliminación de los derechos humanos.

Yo quisiera que a nivel nacional despareciera esa mentada Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque son para los delincuentes, porque ustedes (policías) en defensa propia llegan a salvarle la vida a un ser humano. Ustedes tienen familia e hijos, alguien depende de ustedes y se les señala de asesinos, lamentó.

El progenitor del elemento caído en cumplimiento de su deber destacó que su hijo puso en alto la institución policial donde se desempeñaba, lo cual lo deja con satisfacción de la valentía mostrada, pues murió como deseaba: en su labor policial.

“Ya de la justicia no me preocupo, yo ya no reclamo justicia porque desgraciadamente hoy en día quien tiene dinero para comprarla la obtiene y quien no, no la logra”, sentenció.

Después de escuchar las palabras ofrecidas a los ahí presentes, sobre todo a los policías de la SSC, la carroza avanzó hacia el cementerio donde descansarán los restos mortales del “jefe Hernández”, como lo conocían sus compañeros.

Además de familiares, los policías estatales cargaron el ataúd de madera y lo dirigieron hacia el camposanto El Ciprés, ubicado en Panotla, donde quedaron sus restos mortales.

Uno de los hijos -de quien reservamos el nombre- comentó que el “jefe Hernández” era padre de familia de seis vástagos, quienes evidentemente quedaron consternados con la noticia de linchamiento y posterior fallecimiento de su señor padre.

A diferencia de su abuelo, el hijo sí clamó justicia y pidió a la gobernadora que indemnice a la familia conforme a derecho, pues actualmente solo recibieron 50 mil pesos, aunque desconoce si fue solo para gastos funerarios o “era lo que mi padre valía para el gobierno”.

Después de platicar con él, pidió a este Diario que se retirara y respetara el dolor de la familia, pues querían llorarle por última vez a su padre, hijo, marido, amigo y familiar, al pie de la fosa donde dormirá el descanso eterno.

El 20 de abril, a las 19:45 horas, el mando policiaco perdió la batalla con la muerte, 12 días después de que una turba enardecida de vecinos de la Sección Quinta de Zacatelco lo golpeara severamente hasta dejarlo grave de salud.