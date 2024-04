Incapacidad de autoridades evita contener la criminalidad en Zacatelco, indica el Dictamen de Mando Coordinado

El Dictamen de Mando Coordinado para Zacatelco advierte un incremento en la incidencia delictiva en el municipio, así como un déficit de policías municipales y un bajo nivel de acreditación de ellos, lo que eleva la complejidad de las operaciones policiales en la demarcación.

Con base en el documento, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la incidencia delictiva creció 28 %, de 2022 a 2023, a falta de estrategias más efectivas y sostenibles por parte de la autoridad municipal, ya que sus esfuerzos “no han sido suficientes para contener y reducir la criminalidad en la zona”.

Entre los delitos que mostraron aumento se encuentran el robo de vehículo particular sin violencia, el robo de vehículo particular con violencia, el robo de autopartes o accesorios y el robo a casa-habitación sin violencia.

Por otra parte, con relación a los elementos de seguridad pública municipal, en 2023 el estado de fuerza se componía de 24 elementos, 11 de los cuales habían sido evaluados y 13 tenían pendiente la realización del trámite. De los elementos evaluados, ocho aprobaron y tres reprobaron. Además, únicamente cuatro policías contaban con el Certificado Único Policial. Tal situación ya advertía “la falta de profesionalización y de cumplimiento a los requisitos de permanencia en el servicio”. Sin embargo, en este 2024, el municipio cuenta con 19 elementos de seguridad, pero “sin registro alguno o información que acrediten la capacidad de cumplir con la función de su cargo”.

Lo anterior, indica “un posible desvío de recursos”, pues, con base en la normatividad, al no contar con los exámenes de control y confianza, no pueden ser considerados elementos de seguridad, pero también “un completo desinterés de contar con elementos de seguridad certificados para salvaguardar la seguridad del municipio”.

Lo anterior, toda vez que los elementos que no cuentan con esa evaluación no pueden hacer puestas a disposición, no cuentan con claves de acceso para subir información a la plataforma del Sistema Nacional de Personas Detenidas, no pueden generar informes policiales homologados e, incluso, no deben portar armas.





Cabe mencionar que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Zacatelco cuenta con una población de 45 mil 717 habitantes, y la norma internacional recomienda contar con 1.8 policías por cada mil habitantes.

En ese sentido, el municipio debería contar con al menos 83 policías, lo que indica que dispone del 4.8% de los elementos de policía mínimos recomendados para garantizar la seguridad de los habitantes.

Según la norma internacional, por su número de habitantes el municipio debería contar con al menos 83 policías. Sin embargo, solo hay 19.