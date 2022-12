Santiago Escobar, goleador “Europeo”

Santiago Escobar, el “Europeo”, se proclamó campeón de goleo individual del torneo nacional sub-17, al anotar ocho tantos en cinco partidos.

El delantero tlaxcalteca se hizo notar ante Sinaloa, Chiapas, Michoacán, Nuevo León y Jalisco. Su trabajo lo llevó a ser centro de atención de visores de diferentes clubes e instituciones educativas de nivel superior.

Santiago Escobar, el “Europeo” se adjudicó el campeonato de goleo del nacional sub-17 de futbol. | Everardo Nava

El joven de Santa Cruz Tlaxcala comentó a este Diario que el evento disputado en Toluca, Estado de México, fue una buena experiencia, que enriquece su vida.

Viajé con la mentalidad de ganar, no el goleo, pero sí el torneo, lamentablemente no se dio, me quedé con el goleo gracias a mi esfuerzo, al de mis compañeros, al apoyo de mis papás para hacer lo que más me gusta y apasiona, que es el futbol, narró.

Refirió que espera que algún equipo se interese en él, mientras seguirá con los entrenamientos “para ver si cumpliendo los 18 años pueda acercarme a Coyotes de Tlaxcala, que esa es mi idea desde hace un año”.

Añadió que después de jugar para una filial de los Bravos de Juárez regresó a Tlaxcala y “le dije a mi mamá que me iba a poner a entrenar, que me iba a esforzar para estar en Coyotes de Tlaxcala, y espero que así sea”.

El jugador se mantuvo constante en su participación en el nacional sub-17, el que cerró con dos goles ante Jalisco, equipo con el que cayó Tlaxcala en la ronda de cuartos de final; a la postre, los tapatíos conquistaron el campeonato al vencer 4-0 a Sinaloa, en la final del torneo, celebrada este lunes en las canchas de la Federación Mexicana de Futbol, que por medio de su sector amateur felicitó al delantero tlaxcalteca, por su logro, que lo distingue entre cientos de participantes en el torneo.

PERFIL

Escobar se destacó en el nacional por su buen remate de pierna derecha, habilidad para desmarque y buena técnica de cabeceo.

8 goles anotó Santiago Escobar, el “Europeo”, en 5 partidos del torneo nacional sub-17

