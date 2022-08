Se activan con música coreana

Instant Once es un grupo de jóvenes estudiantes y deportistas tlaxcaltecas que realizan, como entretenimiento, coreografías musicales, representadas con sesión de entrenamiento de futbol americano.

Su material, que es grabado para reproducir en redes sociales, imita música coreana del género kpop. Es un dance cover que recrean.

En la Unidad Deportiva Blas Charro Carbajal, siete alumnas se vistieron como jugadoras del deporte de los emparrillados para grabar el video con el concepto del grupo original.

Las participantes son Ariadna Hernández, Samantha del Valle, Jeileen Atonal de la Cruz, Sofía Berruecos, Alejandra Lara, Jéssica Cervantes y Alicia Cuéllar.

Las integrantes coincidieron en que hoy día necesitan de espacios de recreación y deporte, para liberar positivamente energía y estar lejos de adicciones. El grupo tiene como concepto la libertad y buscar la felicidad.

Al respecto, Jeileen Atonal de la Cruz señaló que llevar a cabo estas actividades deportivo-musicales es para estar juntas entre amigos y disfrutar el tiempo con calidad. “Es dirigir que lo que hacemos lo disfrutemos. Sobre las Problemáticas de la juventud son difíciles, cada quien tiene sus razones de recurrir a ello, esto es una forma de liberarse emocional y físicamente, al final todas estamos aquí para disfrutarlo, nos motiva estar juntas”, enfatizó.

Añadió que buscan cosas en común, “porque es lo que tenemos todas, tenemos los mismos gustos y hay más compromiso cuando hacemos este tipo de proyectos”.

La integrante de Instant Once lamentó que todavía existan limitantes de espacios para llevar a cabo este tipo de actividades. “Queremos grabar en algún lugar y nos dicen que no se puede, son limitantes y barreras para hacer nuestras actividades”, refirió Atonal de la Cruz.

Dijo que “si todos los espacios se abrieran, más jóvenes pudieran buscarlos e incluso iniciar unas nuevas acciones”.

