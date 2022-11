Van tlaxcaltecas a Panamericano U-15 de luchas asociadas

Encabezados por Dana Medina Arellanos, Premio Estatal del Deporte 2022, partió a Colombia la delegación tlaxcalteca de luchas asociadas, que verá acción en los Juegos Panamericanos Escolares de Lucha U15, evento a celebrarse del cuatro al seis de este mes.

Dana combatirá en los 42 kilogramos mientras que Ivanna López Rodríguez en los 46 kilogramos.

Viajaron tlaxcaltecas a justa panamericana a disputarse en Colombia. Cortesía | Instituto del Deporte de Tlaxcala

En la rama varonil, entrarán en acción Uri Daniel Rico Pérez en los 52 kilogramos, estilo libre; Kevins Yossi Morales Garduza en los 68 kilogramos estilo libre y Jotsua Jacob Ponce Pacheco en los 75 kilogramos estilo libre.

El grupo es encabezado por su entrenador César Jesús Ramírez Castillo, acompañados por la psicóloga del equipo Ana Stephany Martínez Romero.

Los seleccionados tlaxcaltecas forman parte de una nueva generación de deportistas, que despuntó en los últimos tres años, lo que se ha reflejado con triunfos en eventos de corte nacional, como los Juegos Conade.

DANA Y SUS LOGROS

Dana Medina Arellanos es originaria de San Pablo del Monte y se define como una atleta disciplinada, que ama su deporte, una luchadora no solo en el área, sino en todos los ámbitos de su vida, "día a día me esfuerzo para alcanzar esas pequeñas metas, que me propongo".

La deportista suma un bronce en los Juegos Panamericanos u15 en 2021 y sus principales éxitos, la medalla de oro en Juegos Nacionales Conade 2022, en Mexicali, Baja California.

