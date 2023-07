El balón, un aliado del perro negro futbolista

Desde que era un cachorro, el perro negro jugaba con el balón, ahora que tiene cuatro años se ha convertido en su aliado; no permite que se lo quiten.

Es un can en situación de calle que todos los domingos acude el campo San Damián -inmueble de mil batallas deportivas entre tlaxcaltecas y poblanos- situado en la entrada a San Martín Texmelucan, Puebla.

Y ofrece espectáculo cuando "conduce" el esférico con el hocico, de hecho, el perro maneja bien ambos perfiles, al tiempo que corre detrás del balón.

Además, ladra durante los recorridos, como festejando un gol. Y es que los perros suelen protagonizar momentos virales en redes sociales, la mayoría de ellos graciosos en el balompié.

Este perro saltó al terreno de juego de la catedral deportiva de los ex Chileros de San Martín y fue directo al balón, cuando se disputaba un encuentro amistoso.

El árbitro detuvo las acciones para retirar al cuerpo extraño, pero el animal se negó a salir por unos minutos. El perro dio fortuna a La Franja que milita en la categoría 45 y que ese domingo salió victoriosa con un 5-2 sobre el Arsenal.

Al final del encuentro el perro quería seguir jugando y Lupita la esposa Sidney Pacheco disfrutó de las travesuras. Al perro negro le gusta el balompié y por eso no hay domingo que no falte al terreno de juego de San Damián. "Se vuelve loco con el balón, no se cansa, después se va, pero regresa cada que hay juegos en el terreno de juego", expresa Jorge Jurado, representante del Club Franja.